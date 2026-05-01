【東京ばな奈】味わえるのは東京駅だけ期間限定で『東京ばな奈シェイク』再登場してるよ〜！

グレープストーンが展開する東京ばな奈ワールドは、2026年5月1日から10月31日まで、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」で店舗限定商品の『東京ばな奈シェイク』を期間限定で販売しています。

シェイクに合うカレーパンやクリームあんドーナツも

『東京ばな奈シェイク』は、バナナピューレとコクのあるバナナカスタードを合わせた、ふわっとなめらかなバナナシェイクです。

東京ばな奈と同じくバナナの自然な甘さにこだわり、ミルキーな味わいに仕上げたひんやりデザート感覚の一杯。

過去登場時、多い日には1日約500杯も売れた人気商品とのこと。お土産として持ち帰れない、東京駅限定の特別なメニューです。

参考小売価格は450円。

また、シェイクのおともにもぴったりの限定商品もあります。

「東京ばな奈s」限定商品の『東京ばな奈の伝説のカレーパン』と『東京ばな奈のクリームあんドーナツ』です。

・東京ばな奈の伝説のカレーパン

豚と牛の合挽き肉を玉ねぎソテーと生クリームで煮込んだカレーに、とろとろのバナナピューレを惜しみなく投入。まろやかなコクと甘い香りにフレッシュ感も加わった、絶妙の"旨とろカレー"を味わえます。

価格は1個378円。

・東京ばな奈のクリームあんドーナツ

北海道産の小豆が香るこしあんと、『東京ばな奈』謹製のバナナカスタードクリームをドーナツ生地で包み込んだ一品。コクのあるバナナ風味がとろけて混じり合う、絶妙な味わいです。

価格は1個378円。

「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」は、JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐの東京駅一番街にあります。営業時間は9時から21時まで。

店舗や商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部