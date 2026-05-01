【ZARAのエクリュ】が春夏にドンピシャ！ 大人が持ちたい「洗練見えバッグ」

バッグひとつで、コーデの印象を左右することも。春夏コーデにはやわらかなカラーを取り入れて、洗練見えを狙いたいところです。そこで今回ピックアップしたのは【ZARA（ザラ）】の “エクリュカラー“ のバッグ。きれいめにもカジュアルにも大人の着こなしを格上げしてくれそうです。

軽やかさと品のよさを両立するボディバッグ

【ZARA】「ロングクロスボディバッグ」\6,590（税込）

洗練感のあるエクリュカラーとゴールド調金具の組み合わせが、華やかなバッグ。レザー調素材とファブリック素材、2本のショルダーストラップが付属されているので、シーンやコーデに応じて使い分けられます。バッグ内を仕切るようにファスナーポケットがあるので、小ぶりながら物を整理しやすそう。

オンオフ問わずヘビロテしたいエクリュバッグ

【ZARA】「シティクロスボディバッグ」\6,290（税込）

シボ感のあるレザー調素材で高見えが狙えるエクリュバッグ。コーデにアクセントをプラスする、個性的なシルエットも魅力です。付属のショルダーストラップを付ければ、肩掛け・斜め掛けも可能。春夏のホワイトコーデにも、ベージュやグレーのニュアンスカラーコーデにも自然と馴染みそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。