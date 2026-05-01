TWICE・サナがハーゲンダッツ クリスピーサンド25周年をお祝い♡　「家の冷蔵庫に入れておく」お気に入りフレーバーも明かす

ハーゲンダッツ ジャパンは今年、クリスピーサンド発売25周年を迎えました。

2001年の発売以来、なめらかなアイスクリームとパリッとしたコーティング、サクサクのウエハースが三位一体となった味わいが長く愛され続けているクリスピーサンド。周年を記念して都内で行われたPR発表会には、クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』のCMキャラクターにも起用されているTWICEのサナさんが駆けつけ、デジタルコンテンツの体験やクイズを通じてクリスピーサンドの魅力を語りました。

■周年テーマは #クリスピーサンドサプライズ。ザ・グリーンティーが定番商品に仲間入り！

ミニカップを中心に、アイスクリームの力でたくさんの人を幸せにしてきたハーゲンダッツ。クリスピーサンドは“お客様があっと驚くアイスクリームを届けたい”という想いから始動したプロジェクトで、当時の開発チームがヒントを得たのはなんとタコスだったのだとか。着想から7年をかけ、日本生まれのクリスピーサンド『キャラメル』が誕生したとハーゲンダッツ ジャパンの佐藤社長は語ります。

そして、25周年の節目に『キャラメル』に続く新たな基幹商品として登場するのが『ザ・グリーンティー』。サクサクした抹茶ウエハース、アイスを優しく包み込むホワイトチョコのコーティング、香り高い抹茶のアイスクリームが合わさり、クリスピーサンドならではの三位一体構造で抹茶の奥深い香りと濃厚な味わいを楽しむことができます。

この日、会場にはクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』キービジュアルにも起用されているTWICEのサナさんが登場。透明感と美脚が際立つ白のミニワンピースを身にまとい、プレス陣を沸かせました。

クリスピーサンド25周年へのお祝いメッセージを求められると、「クリスピーサンドはサクッとした食感と、中のアイスクリームがとろっととろける感じが大好きで、私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在だと思っています。これからもたくさんの魅力をいっぱい届けていって欲しいです」と笑顔でコメントしました。

また、MCから2日前に公演を終えた国立競技場でのライブについても触れられると、「差し入れでクリスピーサンドをいただいたので、スタッフさんとメンバーのみんなとたくさんいただきました」とクリスピーサンドがライブのご褒美だったことを明かしました。

■自分だけのクリスピーサンド作りに挑戦！ サナさんが選んだフレーバーは？

続いてサナさんは25周年を記念したデジタルコンテンツの1つとしてリリースされた「My Special Crispy Sandwich Shop」を体験することに。4月20日に公開された同サイトでは、アイスクリーム、コーティング、ウエハースを自由に組み合わせ、最後にフレーバー名を付けることで、自分だけのクリスピーサンドを作ることができます。

会場に大きく映し出されるスクリーンを見ながら、時折「うーん……」と頭を悩ませつつフレーバーを選んでいくサナさん。

ハーゲンダッツのアイスクリームを選ぶときはいつも悩んでしまうそうで、最初のアイスクリームはキャラメル、抹茶、グレープとも迷いながらアールグレイに決定。コーティングはフランボワーズ、ウエハースを一覧できるシーンでは「ドラゴンフルーツの味があるんだ」と種類の多さに驚きながらキャラメル、ミルク、バタークッキーの中から熟考し、キャラメルを選びました。

最後に背景画像を選択し、「気分はラズベリー」と名付けたオリジナルフレーバーが完成。「大人も子供も楽しめるように、アイスをフランボワーズのチョコでコーティングして、外側はみんなが好きなキャラメル味にしました」とポイントを語り、MCの“発売されたら人気が出そう”という感想に「（発売）したいです〜！」と目を輝かせていました。

■サナさんの今一番のお気に入り『ザ・グリーンティー』の味わいは？

イベントでは、ハーゲンダッツ公式Xを中心に展開するSNS連動企画「SANAが知らない25のこと」の第一弾として、佐藤社長を解説役に迎えたクリスピーサンドにまつわる3択クイズも行われました。

第1問は、これまで発売したクリスピーサンドのフレーバー数を聞く問題。SANAさんは「67種類と数字が細かくてリアル」と考察しながらBを選ぶも、正解はAの「80種類」。

正解が発表されるとこっそりAに持ち替えるお茶目なサナさん。いたずらっぽい笑顔に会場は和やかな雰囲気に包まれました。

ちなみに、これまで発売したフレーバーの中でお気に入りを聞かれると、『キャラメル』と『ザ・グリーンティー』が“モデル就任以前からおうちの冷蔵庫に入れておくほどお気に入り”としながらも、「最近は抹茶にとてもはまっているので、『ザ・グリーンティー』がいま1番のお気に入りです」と明かしました。

続く第2問「クリスピーサンドは、どこの国で生まれた？」では「そうであったらいいな」と話しながらAの「日本」を選び、見事正解。回答札をフリフリしながらかわいらしく喜んでいました。

さらに第3問の「クリスピーサンドを食べた時の“パリッ”と鳴る音の正体は？」という質問にも「アイスクリームを包んでいるコーティング」と即決し正解。佐藤社長が「アイスクリームをコーティングで包むことでサクサク感が最後まで続くようにできております」と、薄いコーティングがアクセントになっていることを紹介しました。

クイズの後には、4月7日に発売された『ザ・グリーンティー』をサナさんが試食。「CM撮影よりたくさんの方がいらっしゃるんじゃないか」と多数集まったプレス陣に緊張しながらも、「お仕事中にこんなご褒美をいただいてもいいのかなというくらい、すごくとろける気分になります。口の中にふわっと広がる感覚と鼻から通る香りが沁みました」と、その味わいを堪能している様子でした。

最後にサナさんは、「クイズをしながらクリスピーサンドのことをたくさん知れてうれしかったです！ クリスピーサンドにとって本当にたくさんの瞬間が詰まった今日この場をご一緒することができてとてもうれしく思います。みんなのことを幸せにしようという気持ちがたくさん詰まったアイスクリームだと思うので、これからもたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいなと思います」とメッセージを送り、会場を後にしました。

ハーゲンダッツではこの日サナさんが体験した「My Special Crispy Sandwich Shop」をはじめ、たくさんのクリスピーサンド25周年をお祝いする企画やSNSが今後も登場を予定しているそう。ぜひ、25周年を彩るコンテンツをチェックしてみくださいね。

My Special Crispy Sandwich Shop：https://www.haagen-dazs.co.jp/brand/special/crispy-sand25th/

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）