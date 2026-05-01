Shake Shack期間限定！割って楽しむ新感覚シェイクが登場♡春のご褒美スイーツ

春のお出かけが楽しくなるこの季節、話題のグルメで気分を上げたい方にぴったりのニュースが到着しました♡ニューヨーク発のハンバーガーレストランShake Shackから、思わず体験したくなる新感覚シェイクが期間限定で登場。味わいはもちろん、「割る」というユニークな楽しみ方も魅力です。さらに爽やかなドリンクや人気バーガーも復活し、春のご褒美タイムを彩ります♪

割って楽しむ新感覚シェイク

今回登場する「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」は、見た目からワクワクする新体験スイーツ。最大の特徴は、カップの内側全体がチョコレートでコーティングされている点です。

飲む前にカップを軽く押すと、パリッとチョコが割れる感覚が楽しめ、その瞬間から特別なひとときがスタートします。

ベースはなめらかなバニラフローズンカスタードに、コク深いヘーゼルナッツチョコレートペーストをプラス。割れたチョコレートがシェイクと混ざり合い、一口ごとに食感と味の変化を感じられるのが魅力です。

販売価格は1,430円（税込）、販売期間は2026年4月24日（金）～5月下旬。国内全18店舗で展開されます。

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爽快ドリンク＆人気バーガーも登場

同時に登場する「スパークリングレモネード」は、オリジナルのレモネードシロップにレモンピールと炭酸を加えた、これからの季節にぴったりの爽やかな一杯。

すっきりとした飲み心地で、食事との相性も抜群です。価格は660円（税込）、販売期間は2026年4月24日（金）～6月下旬。

さらに、人気の期間限定バーガー「スマッシュドオニオン」も再登場。アンガスビーフ100％のパティとともに焼き上げた香ばしいオニオンに、チーズとディジョネーズソースを重ねた満足感のある一品です。

価格は1,188円（税込）、販売期間は同じく2026年4月24日（金）～6月下旬となっています。

※上記メニューは一部店舗で価格が異なる場合があります。

※1日あたりの販売数に限りがあります。

期間限定で楽しむ特別な味わい

今しか味わえない限定メニューは、友達とのお出かけや自分へのご褒美にもぴったり。特に「割る」という体験ができるシェイクは、写真映えも抜群で思い出に残ること間違いなしです。

気温が上がるこれからの季節に、ひんやりとした甘さと爽快感をぜひ楽しんでみてください♪

春限定グルメで気分をアップ♡

味わいだけでなく体験そのものを楽しめる今回の期間限定メニューは、日常にちょっとしたときめきをプラスしてくれる存在。

シェイクの新しい楽しみ方に出会えるこの機会を逃さず、春のお出かけに取り入れてみてはいかがでしょうか♡気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪