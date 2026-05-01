演技の合間にプレゼント抽選を行った三浦璃来さんと木原龍一さん（カメラ・馬場　秀則）

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◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」大阪公演（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）

　２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）組が出演するアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が１日、兵庫・尼崎市で開演した。４月２５日にプロ転向を表明した２人は、同２８日の引退会見後、初の公の場。兵庫・宝塚市出身の三浦さんは地元凱旋となった。

　公演中には、２人が初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥ　ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）の開催が決定したことがサプライズ発表された。木原さんは「日本で初めてとなるカップル、ペアを中心としたアイスショーです」と説明。三浦さんは名前の由来について「カップルではパートナーとの出会いが運命だと思うので、タイトルに入れたかった」と明かした。

　りくりゅうの２人は今後、プロスケーターとしてアイスショーに出演しながら、指導者を志すことを表明している。