◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」大阪公演（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）

２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）組が出演するアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が１日、兵庫・尼崎市で開演した。４月２５日にプロ転向を表明した２人は、同２８日の引退会見後、初の公の場。兵庫・宝塚市出身の三浦さんは地元凱旋となった。

公演中には、２人が初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）の開催が決定したことがサプライズ発表された。木原さんは「日本で初めてとなるカップル、ペアを中心としたアイスショーです」と説明。三浦さんは名前の由来について「カップルではパートナーとの出会いが運命だと思うので、タイトルに入れたかった」と明かした。

りくりゅうの２人は今後、プロスケーターとしてアイスショーに出演しながら、指導者を志すことを表明している。