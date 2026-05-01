ドン・キホーテは、5月20日から神奈川県横浜市都筑区に「ドン・キホーテ港北ノースポート店」をオープンする。同店は、2007年に開業したノースポート・モール内の地下1階に出店する。横浜市営地下鉄センター北駅前に立地する大型商業施設として約120のテナントが出店しており、地域最大級の集客力を誇る。

同店では、以下の2つの柱を軸に、地域に根差した店づくりを行う。既存のスーパーや生活雑貨店とは一線を画し、非食品カテゴリーを大幅に拡充することで、「必要なものを買う場所」から「行くこと自体が楽しみになる場所」を目指す。安さはもちろん、遊び心あふれる空間演出によって、港北エリアで最も気軽に、そして楽しく立ち寄れる店舗を目指す。

20代〜30代の若年層をターゲットに、最新のトレンドをいち早く取り入れた商品を展開する。特にスキンケアやコスメ、キャラクターグッズなど、感度の高い層が「今、欲しい」と思うアイテムを強化して取り揃える。

子育て世代が多い地域特性を考慮し、「まとめ買い」の利便性と「遊び」の楽しさを両立。スーパーや生活雑貨店の利用頻度が高いファミリー層に対し、知育玩具、文房具、懐かしの駄菓子コーナーを強化。子どもと一緒に「次は何があるかな？」と探検するように買い物を楽しめる環境を整え、滞在そのものがレジャーになる体験を提供する。

近年厳しさを増す夏の暑さに向け、季節対策商品を通常の同規模ドンキ店舗の2倍以上の規模で展開する。特にUV対策商品については、日焼け止めからアパレル、冷感グッズまで、専門性と品揃えを誇る。「季節の困りごとは、まずここに来れば解決する」という信頼感を構築する。

店内は、ドン・キホーテ特有の「圧縮陳列」による宝探しのような楽しさに加え、視覚的にも楽しめるイベントスペースや装飾を随所に配置。単なる日常の買い物を、非日常のワクワク感・ドキドキ感へと変える空間演出を徹底する。地域の人々の生活に寄り添いながら、常に新しい発見と笑顔を提供し続ける「港北エリア一番の身近なエンターテイメント拠点」として、スタッフ一同、来店を心から待っているという。なお、オープン記念として、2000円以上購入の先着800名にオープン記念シールをプレゼントする。

［店舗概要］

名称：「ドン・キホーテ港北ノースポート店」

営業時間：10:00〜21:00

所在地：神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目25番 地下1階

交通：公共交通／横浜市営地下鉄「センター北」駅 2番出口から徒歩約1分

開店日：5月20日（水）午前10時

売場面積：2890m2

商品構成：食品、日用消耗品、化粧品、家電製品、衣料品、玩具他

駐車場：1590台（施設共用）

駐輪場：442台（施設共用）

※Aエリア：自転車60台／Bエリア：自転車145台、バイク45台／Cエリア：自転車177台、バイク（50cc以下）15台

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com