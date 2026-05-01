Torridenポップアップストアで春満喫♪限定セット＆ドリンク登場

韓国発スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」が、春気分をたっぷり楽しめるポップアップストアを渋谷にオープン♡桜とピンクをテーマにした幻想的な空間で、スキンケア体験から限定ドリンクまで楽しめる贅沢なイベントが開催されます。ここでしか出会えない限定セットや新商品の先行体験など、心ときめくコンテンツが満載。美しさと癒しを同時に叶える、特別なひとときを過ごしてみませんか♪

桜空間で楽しむ限定体験

渋谷「OPENBASE SHIBUYA」にて開催される『Bloom Café by Torriden』は、まるで春の中に入り込んだような特別空間が魅力。

店内にはダイナミックな桜の木が設置され、室内にいながらお花見気分を楽しめます。

来場者にはセルメイジングコラーゲン※1ラインのピンクをモチーフにした限定ドリンク（全2種・ランダム）が提供され、さらに花びらくじに挑戦できる嬉しい特典も。

サンプルや現品が必ず当たる仕掛けで、訪れるたびにワクワク感が広がります。

※花びらくじは数量限定の企画のため無くなり次第終了となります。

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新作＆限定セットをチェック

会場では、セルメイジングコラーゲン※1ラインを中心に、人気アイテムや新商品を自由に試せるテスターカフェを展開。注目は店頭未発売の「ダイブイン グロウ ミスト」。ひと足早く使用感を体験できるのが魅力です。

さらに販売される「Bloom Café Limited Set」は5,500円（税込）。セルメイジングコラーゲン※1ラインを中心に構成されたセットで、新商品「ダイブイン グロウ ミスト 50mL」が特典として付属します。

※数量限定のため無くなり次第終了。

※販売商品が欠品した場合、販売終了とさせていただきます。

※お支払いはキャッシュレス決済（クレジットカード・QRコード・交通系IC・電子マネー）のみとなります。

来場方法とイベント詳細

開催期間は2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）、営業時間は10:00～19:00。来場には事前予約・電子チケット（500円税込）が必要です。

予約は2026年4月14日（火）より受付中で、専用サイトから申し込み可能。

※ご予約のないお客様のご入場はご遠慮いただいております。

※未就学児は大人1名につき2名まで入場可能（特典対象外）。

※各特典は数量限定のため無くなり次第終了となります。

春だけの特別な美容体験を♡

春の訪れを感じる華やかな空間で、スキンケアと癒しを同時に楽しめるTorridenのポップアップストア。

限定ドリンクや豪華特典、新商品の先行体験など、ここでしか味わえない魅力が詰まっています。美しさを磨きながら、心まで満たされる時間を過ごせるはず♡

数量限定のコンテンツも多いため、気になる方は早めの予約がおすすめです。特別な春の思い出として、ぜひ足を運んでみてください♪