シマノCUESが進化―100g軽量の2×11速リアディレーラー登場
シマノは、SHIMANO CUESシリーズに、2×11スピード対応の新たなラインアップを追加した。
スピード・リアディレーラー「RD‑U6040」
新たに加わったのは、「RD‑U6040 2×11 スピード・リアディレーラー」(1万1,399円)。既存モデルから100gの軽量化を実現し、コンパクトで洗練されたデザインを採用した。ロード、オールロード、グラベルバイクに軽快で洗練された走行性能を提供する。
カセットスプロケット「CS-RS400-11」
3月に発表した軽量「CS-RS400-11(11-36T)HYPERGLIDE カセットスプロケット」を組み合わせることで、従来のシリーズでは困難だった軽量なロード・オールロードバイク構成が可能となる。
スピード・リアディレーラー「RD‑U6040」
新たに加わったのは、「RD‑U6040 2×11 スピード・リアディレーラー」(1万1,399円)。既存モデルから100gの軽量化を実現し、コンパクトで洗練されたデザインを採用した。ロード、オールロード、グラベルバイクに軽快で洗練された走行性能を提供する。
カセットスプロケット「CS-RS400-11」
3月に発表した軽量「CS-RS400-11(11-36T)HYPERGLIDE カセットスプロケット」を組み合わせることで、従来のシリーズでは困難だった軽量なロード・オールロードバイク構成が可能となる。