【松のや】公式XがGWに使えるクーポンを追加！″うまトマ″もお得に。《5月6日15時まで》

とんかつ専門店「松のや」の公式Xアカウント（＠matsu_noya）は、2026年4月29日に、新たなクーポンを2種追加しました。

5月6日15時まで使えます。ゴールデンウィーク（GW）期間中の外食に役立てて。

"大麦豚"ロースかつがお得

追加されたのは、以下の2商品です。

●うまトマ"大麦豚"ロースかつ定食（1050円→970円）

●チーズうまトマ"大麦豚"ロースかつ定食（1250円→1170円）

4月22日に配信された以下の5商品に加え、計7商品がクーポンの対象となりました。

●"大麦豚"ロースかつ定食（750円→670円）

●"大麦豚"鬼おろしポン酢ロースかつ定食（850円→770円）

●"大麦豚"味噌ロースかつ定食（850円→770円）

●"大麦豚"ロースかつ＆海老フライ定食1尾（1050円→950円）、2尾（1290円→1230円）

●"大麦豚"ロースかつ＆ささみかつ定食1尾（1030円→960円）、2尾（1190円→1110円）

いずれのクーポンも5月6日15時まで。一部店舗を除く松のや全店、松屋併設店でも利用可能です。

※画像は松のやの公式Xアカウント（＠matsu_noya）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）