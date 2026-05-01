【暴風警報】新潟県・新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市などに発表 1日10:57時点
気象台は、午前10時57分に、暴風警報を新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、粟島浦村に発表しました。
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下越では1日昼過ぎまで、佐渡では1日夕方から2日明け方まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
■新発田市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
■燕市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■五泉市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■阿賀野市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■佐渡市
□暴風警報
1日夕方から2日明け方にかけて警戒
ピーク時間 2日未明
風向 南西
・陸上
最大風速 22m/s
■胎内市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
■聖籠町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
■弥彦村
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■粟島浦村
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s