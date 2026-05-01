気象台は、午前10時57分に、暴風警報を新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、粟島浦村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市などに発表 1日10:57時点

下越では1日昼過ぎまで、佐渡では1日夕方から2日明け方まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□暴風警報【発表】

1日昼過ぎにかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s



■新発田市

□暴風警報【発表】

1日昼過ぎにかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s





■村上市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 20m/s■燕市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東最大風速 20m/s■五泉市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東最大風速 20m/s■阿賀野市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東最大風速 20m/s■佐渡市□暴風警報1日夕方から2日明け方にかけて警戒ピーク時間 2日未明風向 南西・陸上最大風速 22m/s■胎内市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 20m/s■聖籠町□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 20m/s■弥彦村□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東最大風速 20m/s■粟島浦村□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 20m/s