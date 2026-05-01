動画配信サービス・Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2（全5話）。

Season2 最終話を4月26日（日）に配信。追う者と追われる者の執念、何としても脱獄を成功させたい冬木こずえ（篠原涼子）の覚悟、愛、狂気を描いた最終話。誰が敵で、誰が味方か、見る者をも欺くこずえの大胆な計画は、最後までどんでん返しの連続！全てを知った今改めて見返すことで、いかに綿密でありながらスリリングだったかを、存分に楽しむことができる。

Season2の物語の舞台は、Season1から1年後。こずえは、愛する受刑者・日下怜治（ジェシー）を今度こそ脱獄させるため、最新設備を誇る白岩刑務所に刑務官として赴任。そこは所長・権頭京平（桐山漣）が支配する難攻不落の刑務所＜スマートプリズン＞。刑事の佐伯（藤木直人）もこずえを想うばかりに、暴走していき……。

そこで、こずえは外部協力者として内村優（沢村玲）や冤罪を憎む若手刑務官・白戸蓮（大倉空人）を味方につけ、地下の防空壕を使った脱獄計画を進めた。

この2人こそ、こずえと怜治のラストチャンスを託された重要人物。優は心情の揺れとともに行動力にも大きな変化を見せ、視聴者から「影の主役」と称されるほど圧倒的な存在感を放った。さらに、白戸が最終話で下した決断をめぐっては視聴者の間で賛否や考察の声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。

波乱に満ちた展開のSeason2で大きな役割を担った沢村玲・大倉空人からの本作を振り返るコメントを紹介。あわせて、それぞれ2人の思惑がにじむ新場面写真も公開。果たして、その表情の裏側に隠された想いとは――。これから視聴する方は、優と白戸がどのように物語へ関わっていくのか、ぜひご注目！

■沢村玲 コメント

Season2では、優は外の世界で、自分の心情や装いも含めて女性らしくいられることに喜びを感じていたと思います。こずえと怜治のために危ない橋を何度も渡りながら、誰かを支えられているという実感も、どこかで持っていたのではないでしょうか。

シーズン通して見どころはたくさんありますが、優に注目するなら、バーのシーンでの初登場時のビジュアルや、最終話で見せる心の揺れにも注目していただきたいです。細かな表情やしぐさにも目を向けながら、人間ドラマとして楽しんでもらえたらうれしいです。

■大倉空人 コメント

実は個人的に、これまで犯人役を演じることが多くて（笑）、いつか正義感の強い役に挑戦してみたいと思っていたこともあり、純粋な正義感を持って職務をまっとうする刑務官・白戸蓮を演じることができて、とても光栄でした。

現場では非常に緊張していたのですが、篠原涼子さんには現場でとてもフレンドリーに接してくださってありがたかったです。こずえが怜治をどう脱獄させようかと奮闘する場面は、大きな見どころのひとつだと思います。ぜひ注目してご覧ください。

■オリジナルグッズが当たる SNSキャンペーン実施中！

現在、XとYouTubeの連動キャンペーンを実施中。公式Xアカウント（@punchdrunk_ntv）をフォローのうえ、対象投稿をリポストすると、抽選で番組オリジナルノートをプレゼント。当選人数は、篠原涼子、ジェシー、藤木直人の3人がクイズで何問正解できるかによって決定。果たして何人に当たるのか、結果にも注目の特別企画！クイズの答えは、5月2日（土）18時にHulu Japan公式YouTubeチャンネルで公開予定。

XやInstagram（@punchdrunk_ntv）では、未公開カットやメイキング映像を今後も公開していく。Season1＆Season2はHuluにて全話独占配信中。

■Season2 イントロダクション

あなたを自由にできるなら、

地獄に堕ちても構わない。

脱獄が失敗に終わったあの日から1年。

こずえは、怜治が収容されている白岩刑務所に赴任した。

そこは、最新テクノロジーを備えた鉄壁の刑務所 ＜スマートプリズン＞。

アリ1匹さえ逃がさぬ盤石なシステムをかいくぐるべく、

綿密に張り巡らされた嘘と罠、刑務官や凶悪犯との化かし合い――。

目的のために悪魔にも魂を売ったこずえは、

警察さえも欺く大胆不敵な脱獄計画を決行する！

＜スマートプリズン＞ 陥落は造作ないものと思われたが――。

ただでは転ばぬ、“塀”の内外のクセ者たちが、何度でもこずえの前に立ちはだかる！

誰が敵か？誰が味方か？

女刑務官×殺人犯×刑事

怜治へと差し伸べられたこずえの手を

今度こそ佐伯は掴むことができるのか？

これまで自分を厳しく律して職務を全うしてきた女刑務官・冬木こずえが

人生を狂わすほどの愛に出会ってしまった。

待ち受けるのは、ハッピーエンドか、それとも――。

鮮烈な＜脱獄エンターテインメント＞いよいよ新章へ！

地獄の底の、次なる扉が放たれる！

■スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘 石尾純

プロデューサー ：鈴木亜希乃 ヘリー・アン 高橋浩史 福井芽衣

演出：中茎強 茂山佳則 保母海里風

脚本：當銘啓太

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■番組公式ホームページ・SNS

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

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