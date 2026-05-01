1日に700近い便が離着陸し、10万人超が利用する国内最大級の国際空港「成田空港」。1978年の開港に当たっては、反対派を警戒して1万人超の警備隊を配置していたにもかかわらず、わずか20人ほどの活動家集団たちが管制塔を占拠する事件が起きていた。地上も市街戦さながらの混乱で、3月末に予定していた開港は5月まで延期することとなった。

【衝撃写真】反対派たちに破壊された成田空港の管制塔、建設前の一帯…成田空港の“黒歴史写真”を見る

前代未聞の事件はどのようにして起きたのか。朝日新聞の大和田武士記者による書籍『成田空港秘話 三里塚闘争から「第2の開港」まで』（朝日新聞出版）から一部抜粋し、当時の様子をお届けする。



開港時に「事件」が起きていた成田空港 ©cap10hk/イメージマート

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破壊された管制塔には、「建設反対派」の旗がはためき……

開港の2カ月前、世界に衝撃を与える事件が起きた。もともとの開港予定日を4日後に控えた1978年3月26日、空港反対を訴える活動家が管制塔を占拠したのだ。

破壊された管制室には旗が翻り、ヘルメットの活動家たちが気勢をあげた。屋上へ逃げた管制官たちの頭上に報道ヘリコプターが飛び交う……。国の威信をかけて約1万4000人を動員した警備陣の「敗北」だった。

事件の直後、当時首相だった福田赳夫は「残念だ」と語り、悔しさをにじませた。この事件のため開港は5月末にずれ込んだ。事件から数十年。刑期を終えて社会復帰した元活動家や、屋上に脱出した元管制官（65）らが当時を語り始めた。

2007年11月、東京都内の出版社の一室に、事件を計画・指導した和多田粂夫（66）、行動隊長だった前田道彦（55）、前田と管制塔に侵入した中川憲一（60）の3人が集まり、朝日新聞の取材に応じた。

「逮捕されると覚悟していた。それでもやるしかなかった」

事件前日の夜、前田ら襲撃部隊22人がサーチライトをかいくぐり、空港外のマンホールから排水溝に侵入した。排水溝は管制塔の近くまでつながっていた。

前田が排水溝に降りた直後、頭上でドスン、ドスンと足音が響き、「たいほー」と叫ぶ声が聞こえた。地上の仲間が機動隊に取り押さえられた。マンホールのふたを閉めながら、前田は「失敗した」と思った。中川も「こんな狭く暗いところで戦闘になり、火炎瓶を投げたら、みんな死んでしまうのはないか」と不安を感じた。

機動隊の追跡に備えて50メートルごとに見張り役を置いた。前田は「中止も考え、実は他に脱出口があるか探したんだ。しかし管制塔近くのほかに見つからなかった。なぜか警察も来なかった」。警備陣は管制塔占拠を未然に防ぐ機会を逃した。

翌朝になって、前田は仲間に「作戦決行」を告げた。中川は「逮捕されると覚悟していた。それでもやるしかなかったんだ」と振り返った。「成田空港建設。それは農民が国家に強制的に土地をむしり取られるという、子供でも分かるおかしな話だった」。前田は、そう語った。

「開けろ、ひきょう者！」活動家たちは火炎瓶を投げつけ……

一方、元管制官は事件当日の午前中、家族とともに千葉市内の教会にいた。キリスト教の復活祭の日だった。

その後、午後からの勤務のため、車で国道51号を成田にむかった。「開港への準備が山積していて、定時よりも早くタワーに上った」。それが運命の分かれ道だった。

前田ら十数人は、1人がようやく通り抜けられるような場所を何カ所も抜け、出口にたどりついた。フェンスを焼き切るために用意していたガスカッターは、重すぎて途中で捨てた。

午後1時すぎ。ヘルメットをかぶり、鉄パイプや火炎瓶で武装した活動家たちが狭い出口から次々と外に出た。目の前には高さ約60メートルの管制塔がそびえ立っていた。

管制塔の16階では、5人の管制官が通常通り勤務していた。彼らにとって「悪夢」となった数時間が始まった。

管制塔占拠事件を起こした襲撃部隊の行動隊長前田道彦らは1978年3月26日午後1時すぎ、マンホールから管制塔までの約100メートルを全力で走った。その時、管制塔の16階にいた管制官たちは異様な光景をみていた。

空港に近い、成田市取香の取香橋付近で火の手が上がった。現場にいた元管制官は「予兆というか、胸騒ぎみたいなものがあった」。管制塔にたどり着いた襲撃部隊の1人、中川憲一は「入り口の扉が開いていてエレベーターに飛び乗った」。そのまま14階まで上がることができた。だが、管制室は、電子ロックされた扉で閉ざされていた。

一方、元管制官は、階段を駆け上がってくるドタドタという靴音が管制室内に響いたのを覚えている。「開けろー。ひきょう者ー」と怒号も聞こえてきた。「侵入されたんだ」とぼうぜんと思った。同僚と一緒に、イスや机などを入り口に投げ、臨時のバリケードをつくった。

しばらくして、室内に煙が立ちこめた。扉の外で襲撃部隊が火炎瓶を投げたのだ。

「目も開けていられなかった」と元管制官。炎は見えなかったが、なんとか消火しようと、室内にあった消火栓に手を伸ばした。幾重にも折られたホースを伸ばし、栓を開いた。だが、出てきたのは、赤さびた水だけだった。

その頃、前田たち襲撃部隊は、管制塔外壁のパラボラアンテナについていたはしごを上り、管制室に迫っていた。

〈火炎瓶と催涙弾が飛び交い、管制塔を「たった20人ほど」の活動家が占拠…成田空港を襲った「悪夢の2時間」衝撃の全容〉へ続く

（大和田 武士／Webオリジナル（外部転載））