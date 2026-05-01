堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』が5月3日夜9時から放送されます。

【写真】職人を激怒させたこの人

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下5月3日放送予定のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した坂東（越山敬達）に、過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。

日野（吉瀬美智子）はその理由である3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話して聞かせる。

坂東の実力を見抜いている伍鉄（堤真一）は、坂東を惑星、陽子をその周りを回る巨大衛星に例え、坂東が輝ける方法を思案。

その答えを見つけ、陽子に会いに行く。

その後、圭二郎のラグ車にクラック（ひび割れ）が見つかる。

車いす職人の高水（田口浩正）に修理を依頼に行くが、気難しい高水を圭二郎が激怒させてしまい、おまけにラグ車の損傷は激しく修理も利かない状態だとわかる。

そんな中、人香の父・英夫（山中聡）に異変が起きていて……！