ブラマヨ・小杉竜一、同じマンションに住む有名人を明かす
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、29日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。同じマンションに住む有名人を明かした。
【写真】同じマンションに住むアンガールズ・田中卓志が、自宅バルコニーで育てる観賞用トウガラシ
この日は「健康は家で決まる!?カラダに良い家」をテーマに、照明や家具の配置・色を変えることで老化予防や健康・メンタル改善が期待できるといった、“家の健康対策”を専門家たちが紹介した。
昨年12月に二級建築士試験に合格したお笑いコンビ・アンガールズの田中卓志もスタジオにゲスト出演し、建築士としての意見を語る場面もあった。
さまざまな“家の健康対策”が紹介されていくなか、田中が「これちょっとどうしても聞きたいんですけど、建築でハゲは治せますか？前のほうがかなり結構きてて…」と悩みを打ち明けつつ質問すると、空間デザイン評論家の高原美由紀氏は「残念ながら、一級建築士でも家ではハゲは治せないです」と現状を伝えた。
その流れで、小杉が「俺と田中、同じマンションなんですよ」と告白。MCの明石家さんまが「え！住まんとこ」とボケをかますと、すかさず小杉が「住んだらハゲるマンションみたいに（言わないで）！」とツッコミを入れ、スタジオを笑わせていた。
【写真】同じマンションに住むアンガールズ・田中卓志が、自宅バルコニーで育てる観賞用トウガラシ
この日は「健康は家で決まる!?カラダに良い家」をテーマに、照明や家具の配置・色を変えることで老化予防や健康・メンタル改善が期待できるといった、“家の健康対策”を専門家たちが紹介した。
昨年12月に二級建築士試験に合格したお笑いコンビ・アンガールズの田中卓志もスタジオにゲスト出演し、建築士としての意見を語る場面もあった。
その流れで、小杉が「俺と田中、同じマンションなんですよ」と告白。MCの明石家さんまが「え！住まんとこ」とボケをかますと、すかさず小杉が「住んだらハゲるマンションみたいに（言わないで）！」とツッコミを入れ、スタジオを笑わせていた。