開催：2026.5.1

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 5 - 10 [カージナルス]

MLBの試合が1日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するカージナルスの先発投手はハンター・ドビンズで試合は開始した。

1回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 PIT 0-1 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 PIT 0-3 STL

3回表、5番 ノーラン・ゴーマン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 0-4 STL

4回裏、6番 スペンサー・ホルウィッツ カウント3-0から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 1-4 STL

5回表、3番 アレク・バールソン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 1-5 STL

5回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 3-5 STL

7回裏、2番 ブランドン・ロー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-5 STL

8回表、7番 ネーサン・チャーチ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 PIT 4-7 STL、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 4-9 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 4-10 STL

9回裏、さらにライトが悪送球でパイレーツ得点 PIT 5-10 STL

試合は5対10でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのゴードン・グラセフォで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:50:28 更新