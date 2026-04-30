「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）

巨人が痛恨の逆転負け。９連戦最初のカードを負け越した。

大勢がコンディション不良で前日に続いて登板せず。２点リードで迎えた八回に４番手として登板したルシアーノが誤算だった。２つの四球で２死一、二塁とピンチを招き、坂倉に右翼へ逆転３ランを運ばれた。

阿部監督は「重圧がかかるところでいかせてるこっちの責任なんで」と振り返った。大勢については登録抹消こそしなかったが、「今日はいけないと判断したので。思ったより今日の状態は良かったので、抹消しないと決めました。タイガース戦もどうかなっていうところ。様子見ですかね」と語った。

先発ウィットリーは６回無安打無失点１０奪三振。ただ、六回２死ではバランスを崩してベンチに戻る場面もあった。「ウィットリーはつっただけ。反省するところはある。ただで塁をあげているケース（５四球）が多かったので修正してほしい」と注文もつけた。

４月終えて貯金３。「収穫もありましたし、反省すべき点もありましたし、僕自身も反省するところもあった。それを見直して、明日からにつなげたい」と語った。