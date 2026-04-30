ぶいすぽっ！からの発表です。

【映像】ぶいすぽっ！のHPからのお知らせ

「所属タレント『小森めと』に関するご報告

このたび、所属タレント『小森めと』につきまして、契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。

これを受けて、本日より2ヶ月の活動休止処分といたします。詳細は契約条項にあたる内容となりますので公開を差し控えさせていただきますが、先程発表した千燈ゆうひの発表内容とは関連はございません。

なお、本件に関する小森めと本人、ならびに他の所属メンバーへの直接のお問い合わせはお控えくださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全タレントに指導・教育を徹底してまいります。

所属タレント『千燈ゆうひ』に関するご報告

このたび、所属タレント『千燈ゆうひ』につきまして、契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。

これを受けて、本日より2ヶ月の活動休止処分といたします。詳細は契約条項にあたる内容となりますので公開を差し控えさせていただきますが、先程発表した小森めとの発表内容とは関連はございません。

なお、本件に関する千燈ゆうひ本人、ならびに他の所属メンバーへの直接のお問い合わせはお控えくださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全タレントに指導・教育を徹底してまいります」（『ABEMA NEWS』より）