TWICEサナ、純白ミニ丈ワンピで美脚際立つ「美味しくいただきました」国立公演での“差し入れ”明かす
【モデルプレス＝2026/04/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のサナ（SANA）が30日、都内で行われた「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年」のPR発表会に登壇した。
【写真】29歳TWICE日本人メンバー、純白ミニ丈ワンピで美脚輝く
ミニ丈のフリルがキュートな純白ワンピースで登場し、その曲線美で魅了したサナ。司会者から「ハーゲンダッツの妖精が舞い降りてきたよう」と褒められると、「ふふ、ありがとございます」とはにかんだ。サナは「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド」のCMキャラクターを担当しており、発売から25年の商品について「サクッとした食感と中のアイスクリームがとろっととろけるような感じが私も大好きなアイスクリーム。私にとっても皆さんにとっても、ご褒美のような存在だと思っています」とお祝いコメントを寄せた。
4月25日・26日・27日にはワールドツアーの日本公演を東京・MUFG STADIUM（国立競技場）にて行い、のべ24万人を動員。海外アーティストとして初めて同所での単独公演を完走した。その舞台裏の差し入れとしても同商品があったと明かし、「差し入れでハーゲンダッツさんからクリスティーサンドをたくさん頂いて、スタッフさんとメンバーのみんなで美味しくいただきました」と笑顔で語った。
イベントでは最近のお気に入りという『ザ・グリーンティー』を試食。1口パクっと食べると満面の笑みを浮かべ、「お仕事中にご褒美いただいていいのかな？っていうくらい、とろける気分になりました。もう沁みました」とご満悦だった。
『ザ・グリーンティー』のCMでは、両手で丸をかたどって「抹茶！」とキュートにコメントする様子が流れるが、司会者から振られるとステージ上で「抹茶！」と再現。しかし、両手で顔を覆い赤面する一幕もあった。またステージ上では、「アイスクリームのフレーバー」「アイスのコーティング」「ウエハース」の3つを好きな味をチョイスし、自分好みのクリスピーサンドを作るというシュミレーションゲームに挑戦した。
多くのフレーバーがある中、「ん〜？」と悩みながら完成させ、「アールグレイ」「フランボワーズのコーティング」「キャラメル味のウエハース」のオリジナルフレーバーを完成させた。フレーバー名は「気分はラズベリー」といい、「もともとラズベリー味がすごく好きで。私の気分は今、ラズベリーですっていう気持ちを込めました」とにっこり。フレーバーの画像も出来上がると「気に入りすぎてインスタのアイコンに買えちゃいたい」とお茶目に話した。（modelpress編集部）
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◆サナ、ミニ丈ワンピで美脚際立つ
ミニ丈のフリルがキュートな純白ワンピースで登場し、その曲線美で魅了したサナ。司会者から「ハーゲンダッツの妖精が舞い降りてきたよう」と褒められると、「ふふ、ありがとございます」とはにかんだ。サナは「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド」のCMキャラクターを担当しており、発売から25年の商品について「サクッとした食感と中のアイスクリームがとろっととろけるような感じが私も大好きなアイスクリーム。私にとっても皆さんにとっても、ご褒美のような存在だと思っています」とお祝いコメントを寄せた。
◆サナ、お気に入りのフレーバー試食
イベントでは最近のお気に入りという『ザ・グリーンティー』を試食。1口パクっと食べると満面の笑みを浮かべ、「お仕事中にご褒美いただいていいのかな？っていうくらい、とろける気分になりました。もう沁みました」とご満悦だった。
『ザ・グリーンティー』のCMでは、両手で丸をかたどって「抹茶！」とキュートにコメントする様子が流れるが、司会者から振られるとステージ上で「抹茶！」と再現。しかし、両手で顔を覆い赤面する一幕もあった。またステージ上では、「アイスクリームのフレーバー」「アイスのコーティング」「ウエハース」の3つを好きな味をチョイスし、自分好みのクリスピーサンドを作るというシュミレーションゲームに挑戦した。
多くのフレーバーがある中、「ん〜？」と悩みながら完成させ、「アールグレイ」「フランボワーズのコーティング」「キャラメル味のウエハース」のオリジナルフレーバーを完成させた。フレーバー名は「気分はラズベリー」といい、「もともとラズベリー味がすごく好きで。私の気分は今、ラズベリーですっていう気持ちを込めました」とにっこり。フレーバーの画像も出来上がると「気に入りすぎてインスタのアイコンに買えちゃいたい」とお茶目に話した。（modelpress編集部）
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