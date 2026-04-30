東海オンエア・としみつの妻、息子とのディズニーショットが話題「プーさん抱っこして歩いてるの可愛すぎ」「尊い親子」
【モデルプレス＝2026/04/30】人気YouTuber・東海オンエアのとしみつの妻でYouTuberのまこちが4月28日、自身のInstagramを更新。息子との東京ディズニーランドショットを公開し、話題になっている。
【写真】人気YouTuberの美人妻「プーさん抱っこして歩いてるの可愛すぎ」息子とのディズニーショット
まこちは「自分で選んだプーさんと歩く後ろ姿に成長感じてちょっとじーん…カワイイネ」とつづり、東京ディズニランドで撮影されたショットを投稿。プーさんのぬいぐるみを抱いて歩く長男の後ろ姿やツインテール姿のまこちが息子を抱き上げている後ろ姿など、親子で楽しんでいる様子が多数公開されている。
また「また少し乗れる乗り物が増えてて楽しかったな〜！フィルムカメラ2つも消費して帰ってきた」「思い出を残したくなる、夢の国 暑くなる前に行けて良かった…！」と、ディズニーランドを満喫したことを報告している。
この投稿にファンからは「プーさん抱っこして歩いてるの可愛すぎ」「ツインテール姿にキュンとする」「尊い親子」「撮影はとしみつさんかな？」などといった反響が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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◆まこち、息子とディズニーショット披露
まこちは「自分で選んだプーさんと歩く後ろ姿に成長感じてちょっとじーん…カワイイネ」とつづり、東京ディズニランドで撮影されたショットを投稿。プーさんのぬいぐるみを抱いて歩く長男の後ろ姿やツインテール姿のまこちが息子を抱き上げている後ろ姿など、親子で楽しんでいる様子が多数公開されている。
◆まこちの投稿が話題
この投稿にファンからは「プーさん抱っこして歩いてるの可愛すぎ」「ツインテール姿にキュンとする」「尊い親子」「撮影はとしみつさんかな？」などといった反響が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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