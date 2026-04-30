9月 発売予定 【1/24 '13 ランボルギーニ アヴェンタドール 50°アニバサリオ】 価格：5,060円 【1/24 '16 パガーニ ウアイラ パチェットテンペスタ】 価格：5,720円

青島文化教材社は、9月に発売を予定しているプラモデル「ザ☆スーパーカー」シリーズの新製品情報を公開した。

9月には、ランボルギーニ創業50周年の記念モデル「アヴェンタドール 50°アニバサリオ」を再現した「1/24 '13 ランボルギーニ アヴェンタドール 50°アニバサリオ」と、スーパーカー「パガーニ ウアイラ」を再現した「1/24 '16 パガーニ ウアイラ パチェットテンペスタ」の2製品が登場する。

「1/24 '13 ランボルギーニ アヴェンタドール 50°アニバサリオ」

価格：5,060円

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アヴェンタドール 50°アニバサリオは、ランボルギーニ創業50周年を記念して2013年に全世界でクーペ100台とロードスター100台の合計200台が販売された限定モデル。エンジンはノーマルの700PSから720PSにチューンアップされ、最高時速は350km/hを誇る。フロントとリアのデザインを一新した専用のエクステリアや、専用に開発された天然のセミアニリン皮革が採用されたインテリアなど、記念モデルにふさわしい豪華な仕様となっている。本商品では、同記念モデルを1/24スケールで再現している。

【主な特長】

・エンジンを忠実に再現

・リアのエンジンフード開閉可能

・シザーズドア開閉可能

・テールライトは色分けで成型

・窓枠塗装用マスキングシール付属

「1/24 '16 パガーニ ウアイラ パチェットテンペスタ」

価格：5,720円

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「パチェットテンペスタ」は、イタリアのメーカーであるパガーニが、先代ゾンダの後継車として2011年に発表したウアイラに、サーキット走行を目的としたパーツを組み込んだ純正パフォーマンスキット。パワーユニットであるV6ツインターボエンジンのスペックに変更はないが、専用サスペンションやチタン製のマフラーを採用し、エクステリアはフロントスプリッターやリヤアンダーディフューザー、専用のアルミホイールなどが装備され、性能を向上させている。本商品では、同車が1/24スケールで再現している。

【主な特長】

・専用フロントバンパー

・専用アルミホイール

・パワートレインである6リッター V12エンジンを忠実に再現

・前後のカウルは組み立て後も開閉可能

・ガルウイングドア開閉可能

・前後のフラップは可動式

・窓枠塗装用マスキングシール付属

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