BLACKPINK・ジェニー、歌手WOODZとの“意外な親交”が話題！同じ小学校→練習生の共通点に驚きの声

BLACKPINKのジェニーと歌手WOODZの意外な交友関係が話題を集めている。

4月29日、WOODZの公式YouTubeチャンネルに公開された動画には、11年にわたる友情を育んできたWOODZとジェニーによる、特別なショッピングデートの様子が収められている。

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動画内でWOODZは、ジェニーを「古い友人だけど、動画で挨拶するのは初めて」と、“特別なゲスト”として紹介した。二人は同じ小学校出身という意外な過去に加え、高校時代から続く深い縁を明かした。

（画像＝WOODZ公式YouTubeチャンネル）ジェニー、WOODZ

WOODZはジェニーとの初対面について、「高校の学園祭の時、練習生として有名だったジェニーを見て挨拶をした。その後、同じ事務所の練習生になり、親交を深めてから11年になる」と回想。これに対しジェニーは、「WOODZの方から『面白い友達になりたい』と言って近づいてきた」と付け加え、「みんながなぜ私たちが親しいのか不思議がっているけれど、実はとても縁が深い」と説明した。

この日、二人はお互いのスタイルをプロデュースし合う「コーディネート対決」を行い、抜群のコンビネーションを披露した。ジェニーは、普段トレーニングウェアを好むWOODZに対し、洗練された「彼氏ルック」を提案。一方のWOODZは、ジェニーの華やかさを最大限に引き出す大胆な「フェスティバルルック」を推薦した。

対決の結果、ジェニーに軍配が上がった。WOODZは約束通り太っ腹に財布を開き、ジェニーにプレゼントを贈った。ジェニーは「天気の良い日に外出できて嬉しい。WOODZから良いエネルギーをもらった」と満足げな感想を伝えた。