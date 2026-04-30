B1越谷の稲田貫大がユース育成特別枠の活動終了「またこの舞台に立てるように頑張ってきます」

4月30日、越谷アルファーズは、稲田貫大がユース育成特別枠選手としての活動を終了したことを発表した。今後はU18に戻り、引き続き活動する。

埼玉県春日部市出身で高校2年生の稲田は、175センチ70キロのポイントガード。粕壁ミニバスケットボール少年団から越谷U15に入団し、高校進学後もU18でプレーしてきた。

鋭いドライブを武器とした得点力に加え、ハンドリングと広い視野を生かしたパスセンスを兼備。高校1年生ながらU18チームの主力として活躍し、今年1月にはクラブ史上初のユース育成特別枠選手としてトップチームに登録された。





［写真］＝B.LEAGUE

B1リーグ戦では、1月28日の横浜ビー・コルセアーズ戦で初出場を果たし、2月14日のサンロッカーズ渋谷戦で初得点を記録。5試合合計6分39秒の出場で、2得点、1リバウンド、1アシストをマークした。

今回の発表に際し、稲田はクラブ関係者への感謝とともに、「短い間でしたが、安齋さん（安齋竜三ヘッドコーチ）のもとで学べたことは自分にとってとても価値あるもので、自分のバスケットボールキャリアにおいて大きな財産になりました。僕はユースに戻って、またこの舞台に立てるように頑張ってきます」とコメントした。











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