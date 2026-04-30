鈴木福の“良い報告”にファンから反響 「おめでとうございます！」「楽しみ広がるよぉ！」
俳優の鈴木福が、4月29日（水）に自身のInstagramを更新。「今日は4／29（よいふくの日）ということで良い報告を…」と切り出し、ファンへ近況を明かした。
【写真】顔写真も公開！ 鈴木福の運転免許証
■昨年目標を有言実行
鈴木はこの日、同投稿で「運転免許を取得しました!!」と報告。「#よいふくの日」「#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とハッシュタグが付けられた写真には、鈴木の運転免許証が公開されている。
昨年8月に実施されたイベントで、運転免許証の取得を目標に掲げていた鈴木は、有言実行を果たしたようだ。
鈴木からの“良い報告”に、ファンからは「おめでとうございます！」「ついに免許取得！」「楽しみ広がるよぉ！」「MTすごーい尊敬」と、反響が続々。
また、「運転してるところも見たいです」「どんな車を運転されるのか楽しみにしてます」「今度運転姿も載せてね」と、鈴木が運転している姿に期待する声も集まった。
引用：「鈴木福」Instagram（@s_fuku_te）
【写真】顔写真も公開！ 鈴木福の運転免許証
■昨年目標を有言実行
鈴木はこの日、同投稿で「運転免許を取得しました!!」と報告。「#よいふくの日」「#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とハッシュタグが付けられた写真には、鈴木の運転免許証が公開されている。
鈴木からの“良い報告”に、ファンからは「おめでとうございます！」「ついに免許取得！」「楽しみ広がるよぉ！」「MTすごーい尊敬」と、反響が続々。
また、「運転してるところも見たいです」「どんな車を運転されるのか楽しみにしてます」「今度運転姿も載せてね」と、鈴木が運転している姿に期待する声も集まった。
引用：「鈴木福」Instagram（@s_fuku_te）