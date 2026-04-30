ＯＬＣは決算受け大幅安、コロナショック時の安値下回る

オリエンタルランド<4661.T>は大幅安。株式分割考慮ベースでコロナショック時につけた安値（２２５０円）を下回った。祝日前２８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７２４３億１２００万円（前期比２．８％増）、営業利益を１６０７億７６００万円（同４．５％減）と発表。配当予想は１６円（前期１５円）とした。東京ディズニーシー２５周年イベントの実施で入園者数・ゲスト１人当たり売上高が増加すると想定。人件費など各種コストに加え、ホテル事業の修繕費なども見込んだ。前期に続き営業減益となる見通しを示し、これを嫌気した売りが出ているようだ。



同時に発表した２６年３月期決算は売上高が７０４５億３９００万円（前の期比３．７％増）、営業利益が１６８４億１３００万円（同２．１％減）だった。従来予想（売上高６９３３億５２００万円、営業利益１６００億円）からは上振れして着地した。入園者数は前の期とほぼ同様だったが、１人当たり売上高が増加。ファンタジースプリングスホテルの通期稼働で客室単価も伸びた。利益面ではコスト増が響いた。



更に、上場３０周年を記念した特別株主優待を実施すると明らかにした。基準日は９月３０日。１００株以上の保有で株主用パスポートを１枚配布する。通常優待も変わらず実施する。このほか、あわせて開示した決算説明会資料では今後の見通しについて「２０３５長期経営戦略に変更はない」と記載。その上で「連続的な成長投資の手を緩めず、掲げている目標を達成する」とした。



出所：MINKABU PRESS