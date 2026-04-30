西村拓哉、上京の最適タイミングを占う さらば青春の光と大阪駅前ビルを散策
お笑いコンビ・さらば青春の光と関西ジュニアの西村拓哉が出演するMBSのバラエティ番組『さらば青春のスポットライト』第2回が、5月2日深夜1時28分から放送される。大阪駅前ビルを舞台に、表には出にくい“影の名物”へ光を当てるロケ企画で、3人が出会った人物や出来事の中から“Most Valuable Spotlight”を決定する。
【写真】痛そう…！足つぼマッサージを受ける西村拓哉
同番組は、MBSが4月から始動した『MBS火ダネプロジェクト』の一環として制作。今後の人気番組創出を目指す取り組みの中で、バラエティやドキュメンタリーなど幅広いジャンルの“火ダネ”を届ける。
今回も3人は首から懐中電灯を下げ、大阪駅前ビルを散策。まず訪れた足つぼマッサージ店では、森田哲矢が“影のメニュー”を体験し、「痛い！あー痛い痛い！！！」と絶叫。3人そろって悶絶する展開となる。
続いて「ハイボール100円」と掲げる店を発見し、その安さの裏側を調査。東ブクロは「東京で飲んだら500〜600円するよ」と疑念を抱きつつも一口飲み、「薄すぎない、味はしっかりハイボール」と評価。エリアマネージャーを呼び、「どうやって儲けているのか」「売上げはどれくらいなのか」と激安のからくりを根掘り葉掘り聞いていく。
ゲームセンターでは、UFOキャッチャーで遊ぶ女性たちを見つけて店内へ。西村が1プレイをおごってもらい挑戦するほか、レトロシューティングゲームを2機同時操作する男性や、「スーパーストリートファイターII X」で遊ぶ親子と遭遇。44歳の森田が12歳の少年と対戦し、「ストII世代なんや！」と意気込むも勝負の行方に注目が集まる。また店長からは「ずっと100円。（古いゲームは）値上げが出来なく、機械に100円しか入らない。1プレイ120円にしたい」と切実な現状も語られ、森田は「だいぶトーンがマジやな」と驚きつつツッコミを入れる。
さらに占い店では、西村が「僕、あんまり前向きじゃない…占いって影がありそう。あんまり信じていない」と語り、東ブクロも「大うそつきがやるもん！当たるわけあらへんがな！」と否定するが、森田は「じゃあもう行こうや」と入店を促す。占い師の“影”を探るべく、星ひとみよりお気に入り登録者数が多かったこともあるHARUHARU先生が登場し、「朝の5時から深夜2時まで占いをしている」実態が明かされると、森田は「お前らはこんな人を否定しようとしている」とたしなめる場面もあった。
今後東京にも活躍の場を広げたい西村の「上京の最適なタイミング」や、東ブクロが禁断の「余命」を占ってもらう展開も描かれるなど波乱の内容に。果たして今回のMVS（Most Valuable Spotlight）はどの“影”に当たるのか。番組は放送後、TVerで見逃し配信も行われる。
【写真】痛そう…！足つぼマッサージを受ける西村拓哉
同番組は、MBSが4月から始動した『MBS火ダネプロジェクト』の一環として制作。今後の人気番組創出を目指す取り組みの中で、バラエティやドキュメンタリーなど幅広いジャンルの“火ダネ”を届ける。
続いて「ハイボール100円」と掲げる店を発見し、その安さの裏側を調査。東ブクロは「東京で飲んだら500〜600円するよ」と疑念を抱きつつも一口飲み、「薄すぎない、味はしっかりハイボール」と評価。エリアマネージャーを呼び、「どうやって儲けているのか」「売上げはどれくらいなのか」と激安のからくりを根掘り葉掘り聞いていく。
ゲームセンターでは、UFOキャッチャーで遊ぶ女性たちを見つけて店内へ。西村が1プレイをおごってもらい挑戦するほか、レトロシューティングゲームを2機同時操作する男性や、「スーパーストリートファイターII X」で遊ぶ親子と遭遇。44歳の森田が12歳の少年と対戦し、「ストII世代なんや！」と意気込むも勝負の行方に注目が集まる。また店長からは「ずっと100円。（古いゲームは）値上げが出来なく、機械に100円しか入らない。1プレイ120円にしたい」と切実な現状も語られ、森田は「だいぶトーンがマジやな」と驚きつつツッコミを入れる。
さらに占い店では、西村が「僕、あんまり前向きじゃない…占いって影がありそう。あんまり信じていない」と語り、東ブクロも「大うそつきがやるもん！当たるわけあらへんがな！」と否定するが、森田は「じゃあもう行こうや」と入店を促す。占い師の“影”を探るべく、星ひとみよりお気に入り登録者数が多かったこともあるHARUHARU先生が登場し、「朝の5時から深夜2時まで占いをしている」実態が明かされると、森田は「お前らはこんな人を否定しようとしている」とたしなめる場面もあった。
今後東京にも活躍の場を広げたい西村の「上京の最適なタイミング」や、東ブクロが禁断の「余命」を占ってもらう展開も描かれるなど波乱の内容に。果たして今回のMVS（Most Valuable Spotlight）はどの“影”に当たるのか。番組は放送後、TVerで見逃し配信も行われる。