シンプルなのに、なんかオシャレ！【40・50代】に推したい♡「こなれボブ」

この春もトレンドとして注目を集めているボブヘア。するんと収まりやすい美シルエットが魅力ですが、動きやカラーを工夫することで、さらにこなれた雰囲気を目指せます。一見シンプルながらもおしゃれ感漂う、40・50代におすすめのスタイルをピックアップしたので、ぜひ参考にしてみて。

第一印象を変える顔まわり

人と対面したとき真っ先に目が行く顔まわりに、柔らかくレイヤーを入れたアレンジです。ぷつっと揃った毛先が与えるシャープなかっこよさはそのままに、春らしい軽やかさをプラスできそう。髪が短くなることで重みが減って持ち上がりやすくなるので、ボリューム感のある若々しい印象に。

レイヤーで空気を味方に

後頭部がコロンと弧を描くように形づくり表面に細かくレイヤーを入れれば、エアリー感のある立体的なショートボブが完成します。顔まわりにほどよい長さを残すと、気になりやすいフェイスラインのカバーもできそう。ストンと落としてウエイトを下げず、後ろ方向へ毛流れをつけてみて。

クセ毛を活かせるアレンジ

こちらのミニボブは、外ハネになるラインを目安に長さを調節し、レイヤーでくびれをつければOK。首と耳を見せた爽やかな姿は、スタイリング剤を揉み込むだけで簡単に再現できるそう。

暗髪はキリッと短く

今季主流のレングスは、襟足を首元まで詰めるミニボブ。額が見える前髪なしのスタイルと組み合わせることで、長いと重く見えがちな暗髪でもどこか清々しくなりそう。仕上げにオイルやバームでツヤを持たせて、トレンドのスリークな質感に寄せてみて。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。