スターバックスから、2026年5月1日に日本で公開される映画『プラダを着た悪魔 2』の公開を記念し、映画に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジが登場。

作中に登場する「ミランダ」と「アンディ」にインスパイアされたカスタマイズビバレッジが、日常のコーヒータイムにシネマティックなきらめきを提供してくれます☆

スターバックス 映画『プラダを着た悪魔 2』公開記念「The Miranda (ザ・ミランダ) スターバックス ラテ／The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ」

発売日：2026年4月30日（木）

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

2026年5月1日より全国ロードショーされる『プラダを着た悪魔 2』に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジがスターバックスに登場。

「アンディ」の印象的なコーヒーのお使いシーンをはじめ、世代を象徴するキャラクターたちが魅力的な『プラダを着た悪魔』が長年にわたりカルチャーシーンで愛され続けてきたことをお祝いするコラボレーションです。

『プラダを着た悪魔』の世界で親しまれてきたキャラクター「ミランダ」と「アンディ」にインスパイアされて、味わいを表現した2種のカスタマイズビバレッジを紹介していきます☆

The Miranda (ザ・ミランダ) スターバックス ラテ

価格：持帰り 545円(税込)〜／店内利用 555円(税込)〜

サイズ：TALL サイズ、カスタマイズ含む

カスタマイズ：

・スターバックス ラテ (Hot)

・無脂肪ミルク 変更

・フォームなし

・エスプレッソショット追加（+55円(税込)）

・エクストラホット

「ミランダ」にインスパイアされた、スターバックス ラテ。

カスタマイズは、フォームなし、ショット追加、エクストラホット、無脂肪ミルクになっています。

The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ

価格：持帰り 624円(税込)〜／店内利用 635円(税込)〜

サイズ：TALL サイズ、カスタマイズ含む

カスタマイズ：

・カプチーノ (Hot)

・オーツミルク 変更(+55円(税込))

・バニラビーンフレーバーシロップ追加(+80円(税込))

・シナモンパウダー追加

「アンディ」にインスパイアされたカプチーノのカスタマイズは、オーツミルク、キャラメル、シナモン。

シンプルでありながら洗練された味わいは、かつての自分と、これからの自分のはざまで歩む「アンディ」を思わせます。

映画『プラダを着た悪魔 2』に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジ。

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