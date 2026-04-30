歌手でタレントの研ナオコが27日、オフィシャルブログを更新。静岡県の「しずおか観光大使」を今年も務めることを報告した。



この日、研は「懐かしい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「私の生まれた静岡県のしずおか観光大使」と切り出し、「改めて今年も務めさせていただきますので、宜しくお願い致します」と報告。「しずおか観光大使」と記された委嘱状の写真とともに、地元・静岡への思いをにじませた。



さらに、NHKアーカイブスに掲載されている自身の人物録についても言及。過去に出演した番組「明るい農村」などの映像を振り返り、「私の故郷の伊豆の景色と家族の映像が、、」とコメント。「貴重な映像で今は亡き両親と兄を観ることが出来ました」としみじみとした思いを明かした。



続けて「他にも懐かしい映像があり 有難うございます」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。