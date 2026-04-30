【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

レバーレスコントローラー「VICTRIX PRO KO」

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にVictrixのコントローラーが追加された。

セールでは、SONYの公式ライセンスを取得したレバーレスコントローラー「VICTRIX PRO KO」やワイヤレスコントローラー「VICTRIX Pro BFG Reloaded」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「VICTRIX PRO KO レバーレスコントローラー」

本商品は、eスポーツで戦うプロプレーヤー向けに設計された、フルカスタマイズ可能なレバーレスコントローラー。軽量スリムボディの中にスイッチ、ボタンキャップ、ボタンリングライト、ボタンカバーを収納できるストレージを搭載し、ショルダーストラップを取り付けることもできるので、長時間のイベントでも簡単に持ち運びできる。

【Amazon.co.jp限定】「VICTRIX Pro BFG Reloaded」（ブラック/ホワイト）

Victrix Pro BFG Reloadedは、プロゲーマー向けに設計されたコントローラー。Victrix Pro BFG ワイヤレスコントローラーの進化形で、6ボタンFightpadモジュールを搭載し、ボタンが外側寄りの配置に変更されている。エリート・スナイパースティックを含むすべてのスティックモジュールにホールエフェクト技術を採用。スティックドリフトのない正確な操作性と、FPSゲームに適した高耐久、高精度を実現する。

【VICTRIX Pro BFG RELOADED】

ブラック

ホワイト

（※画像はホワイト）