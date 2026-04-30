朝しっかり食べる vs 夜を軽くする、体重が落ちやすいのはどっち？
ダイエットを始めると、まず悩むのが「食べる時間帯」のこと。朝はきちんと食べたほうがいいとも聞くし、夜を軽くすれば太りにくいとも耳にします。どちらも一理ありそうで、「結局どっちが正解なの？」と迷ったまま、自己流になってしまっている人は少なくないでしょう。実はこの2つ、体質や生活リズムによって“合う・合わない”が分かれやすいポイント。大切なのは「今の自分に合っているかどうか」を見極めることです。
朝しっかり食べると、１日のリズムが整いやすい
朝食をしっかり取ると、体温が上がり、代謝のスイッチが入りやすくなります。特に午前中から活動量が多い人や、外出や仕事で動く時間が長い人は、朝にエネルギーを入れておくことで、日中の間食が減りやすくなる傾向もあります。
夜を軽くすると、体の回復がスムーズになりやすい
一方で、夜の食事を軽めにすることで、睡眠中の消化負担が減り、体がしっかり休まりやすくなるというメリットもあります。特に、夜遅い時間に食事をとりがちな人や、夕食後はほとんど動かない生活リズムの人は、夜の摂取カロリーを抑えるほうが体重管理につながりやすいことも。
朝はあまり食欲が出ず、無理に食べると胃が重くなるタイプなら、夜を軽めにしてトータルのバランスを取る方が、結果的に体調も安定しやすくなります。
正解は「時間」よりも「自分の生活リズム」
結局のところ、朝か夜かという二択よりも重要なのは、「いつ、どれくらい動いているか」「どの時間帯に空腹が強く出やすいか」といった生活リズムとの相性です。
日中よく動く人は朝にしっかり、夜型で夕方以降に食欲が出やすい人は夜を少し調整する。その微調整の積み重ねが、無理のない体重管理につながります。“正解の食べ方”を探すより、“自分が崩れにくい形”を見つけることのほうが、長く続くダイエットには近道なのです。
朝しっかり食べるのも、夜を軽くするのも、どちらも間違いではありません。大切なのは、どちらの方が続けたときに体調が安定しているか、無理なく生活に組み込めているかという視点。それが、結果的に体重も気持ちも安定させてくれる“いちばんの正解”になっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています ※本記事は、管理栄養士・健康運動指導士などの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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