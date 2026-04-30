職場で「評価されてる人」だけがやっている“雑談の工夫”・ベスト1
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、期待されている人たちの78％が実践していた「朝の雑談の工夫」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
雑談したくても「何を話せばいいか」わからない
朝、職場で同僚と顔を合わせたとき。
休憩スペースで上司と一緒になったとき。
「何か話したほうがいい気がするけれど、何を言えばいいかわからない」
そう感じて、結局、軽く挨拶するだけで終わってしまう人は多いのではないだろうか。
雑談が苦手な人ほど、気の利いた話題や面白い話を探そうとしてしまう。
しかし、出世が早い人たちは、もっとシンプルなところから会話を始めている。
これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり、雑談がうまい人ほど、「目の前にあるもの」の話をしているのである。
そこにあるものを「観察」してコメントする
とくに、期待されている人たちが多用する「雑談の入口」がある。
同書では、次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
「このコーヒー豆、いいですよね」
「そのマグカップ、使いやすそうですね」
こうした「観察して感じたこと」を話題として振ることで、相手も返しやすくなる。
また同書では、この習慣が仕事の成果にもつながると提示している。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
雑談は、ただの会話ではない。
仕事につながる関係性をつくるための入口なのである。
「マイカップ」にするだけで印象が良くなる
さらに同書では、雑談の内容だけでなく、その際の所作や持ち物も印象を左右すると指摘している。
使い捨て紙コップ組とマイカップ組の写真をランダム提示し、印象評価をおこなったところ、「信頼できる」「丁寧に仕事をする」に対する平均スコアはマイカップ組がいずれも有意に高く、初対面の人からの相談発生率にも差が出たのです。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
雑談において重要なのは、話のうまさではない。
相手に関心を持ち、それを行動で示せるかどうかだ。
その姿勢が、仕事を進めやすくする人脈の土台を作っているのかもしれない。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）