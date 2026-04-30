「なんであの人が、出世したの？」

そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。

その答えを教えてくれるのが、書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 （越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、期待されている人たちの78％が実践していた「朝の雑談の工夫」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

雑談したくても「何を話せばいいか」わからない

朝、職場で同僚と顔を合わせたとき。

休憩スペースで上司と一緒になったとき。

「何か話したほうがいい気がするけれど、何を言えばいいかわからない」

そう感じて、結局、軽く挨拶するだけで終わってしまう人は多いのではないだろうか。

雑談が苦手な人ほど、気の利いた話題や面白い話を探そうとしてしまう。

しかし、出世が早い人たちは、もっとシンプルなところから会話を始めている。

これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。

期待されている人たちの78％は、朝の雑談で「具体的なこと」から話し始めると、調査によりわかりました。これは一般社員における比率の約7倍です。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり、雑談がうまい人ほど、「目の前にあるもの」の話をしているのである。

そこにあるものを「観察」してコメントする

とくに、期待されている人たちが多用する「雑談の入口」がある。

同書では、次のように示されている。

なかでも、最初のひと言は目の前にあるものの話から入るのが定石。とくに会話の入口として最も再現性が高かったのが「このコーヒー豆、いいですよね」といった観察コメントでした。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

「このコーヒー豆、いいですよね」

「そのマグカップ、使いやすそうですね」

こうした「観察して感じたこと」を話題として振ることで、相手も返しやすくなる。

また同書では、この習慣が仕事の成果にもつながると提示している。

検証実験でも、抽象的な褒め言葉よりも、豆・抽出方法・マグカップといった具体に触れるひと言の方が、業務話題に自然に橋渡しでき、その後（情報共有、打ち合わせや依頼など）につながる確率が約1.4倍に上がることもわかりました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

雑談は、ただの会話ではない。

仕事につながる関係性をつくるための入口なのである。

「マイカップ」にするだけで印象が良くなる

さらに同書では、雑談の内容だけでなく、その際の所作や持ち物も印象を左右すると指摘している。

調査では、マイカップを持ち歩く人は周囲から「環境意識が高い」「生活の所作が整っている」と見られやすいという結果も出ています。

使い捨て紙コップ組とマイカップ組の写真をランダム提示し、印象評価をおこなったところ、「信頼できる」「丁寧に仕事をする」に対する平均スコアはマイカップ組がいずれも有意に高く、初対面の人からの相談発生率にも差が出たのです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

雑談において重要なのは、話のうまさではない。

相手に関心を持ち、それを行動で示せるかどうかだ。

その姿勢が、仕事を進めやすくする人脈の土台を作っているのかもしれない。