▼ヴィエントデコラ（寺島師）使い込んでいるので中間もテンションが上がらないように配慮している。千九はこなせる。

▼コロナドブリッジ（庄野師）動き見る限り状態は良さそう。ダートは未知だが、テンのスピードがあるので前々で戦いたい。

▼サイモンゼスト（谷師）追い切りは後ろから運んで、サッと前をつかまえる内容。動きは良かった。

▼ジェイエルモーダル（松尾師）前走後は疲れが出たが、徐々に状態は良くなってきた。

▼シャローファースト（安田師）重賞の相手関係よりメリハリの利く走りをできないのが現状。

▼シルバーレシオ（野中師）微調整で十分。前走がそうだったように脚をためれば芝のレース並みの末脚を使える。ジョッキーが手の内に入れている。

▼ストロングエース（相沢師）動きはこんなもの。これからの馬。今後良くなってくると思う。

▼セイントエルモズ（小島師）息は悪くない。輸送は経験していて、距離もいい。

▼ソルチェリア（大根田師）未勝利馬との併せ馬はラストまで自分のペースで。レースはデレデレと運ぶ感じでも最後までしぶとく脚を使える。

▼メルカントゥール（杉山晴師）予定通りの調教をこなせた。2勝目を挙げた前走は少頭数。重賞で相手関係は厳しくなるが、千九は1角までの入りが長く準備をしやすい。

▼ユアフェリシティ（千葉師）時計は理想的で、グッドフィニッシュだった。重心の低い走りで距離はあった方がいい。