ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が29日に放送されたフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー 2時間SP」（後7・00）に出演。自身の名前の由来と本名を告白した。

今回は「誰もが知ってるレジェンド☆キセキの爆誕SP！！」と題し、各界レジェンドたちの知られざる半生が紹介された。

そのトップバッターとしてHIKAKINが登場した。学生時代にスキージャンプの全国大会で8位入賞を果たした経歴や、上京後はスーパーマーケットで勤務しながら動画投稿を続けていた苦労人時代のエピソードが明かされた。

VTR後、リモート中継で登場したHIKAKINに対し、MCのバナナマン・設楽統は「名前のHIKAKINって、どうしてHIKAKINなの?」と質問。設楽が「俺、最初は『非・課金』だと思ってたの」と自身の予想を明かすと、HIKAKINは思わず大笑いした。

自身の名前の由来について、HIKAKINは「名前がヒカルなんですけど」と本名を告白しつつ「なぜか先輩が“ヒカキン”って呼んできてて。特に意味はよく分かんないんですよね」と、当時のニックネームがそのまま現在の活動名になった経緯を明かした。