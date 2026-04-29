決算シーズン突入、26年3月期「上方修正」予想 31社選出 ＜GW特集＞
26年3月期決算の発表が本格化してきた。決算発表シーズン入りとともに、26年3月期の業績予想を修正する企業が増えている。そこで本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、4月末から5月上旬に上方修正が期待される銘柄を予想してみた。
上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。先週上方修正した企業をみると、東京エネシス <1945> [東証Ｐ]、ハーモニック・ドライブ・システムズ <6324> [東証Ｐ]、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]、第一実業 <8059> [東証Ｐ]などは昨年も同時期に業績予想を引き上げている。業績修正の時期を予測するには、過去のデータが大変参考になる。
下表では、時価総額30億円以上の3月期決算企業を対象に、(1)昨年の4月30日～5月15日に通期業績を上方修正した履歴がある、(2)4-12月期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を上回っている、といった条件を満たす31社を選び出し、通期計画に対する進捗率が大きい順に並べた。併せて、上方修正するタイミングの目安として昨年の上方修正発表日も記した。
なかでも、数年連続で本決算発表前に上方修正している企業は、今年も上方修正する可能性が高く注目したい。スズケン <9987> [東証Ｐ]は8年連続、奥村組 <1833> [東証Ｐ]は6年連続、イチネンホールディングス <9619> [東証Ｐ]は4期連続、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7084> [東証Ｇ]、ＡＩＡＩグループ <6557> [東証Ｇ]、島根銀行 <7150> [東証Ｓ]は3年連続、森尾電機 <6647> [東証Ｓ]、油研工業 <6393> [東証Ｓ]は2年連続で、ほぼ同時期にそれぞれ経常利益予想を上方修正している。
また、4-12月期の経常利益が通期計画をすでに上回る、ウッドワン <7898> [東証Ｓ]、グローブライド <7990> [東証Ｐ]、駒井ハルテック <5915> 、アルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、カワタ <6292> [東証Ｓ]、トーソー <5956> [東証Ｓ]は業績上振れが濃厚とみられ上方修正が期待できそうだ。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 予想 昨年
コード 銘柄名 4-12月期 5年平均 通期計画 4-12月期 PER 修正日
<7898> ウッドワン 139 75.6 1200 1670 9.2 5/7
<1833> 奥村組 125 72.9 17600 21957 16.2 5/9
<6647> 森尾電 124 50.8 350 433 16.7 5/9
<7084> スマイルＨＤ 122 82.0 370 453 37.6 5/8
<7990> グロブライド 121 99.7 5500 6661 10.6 4/30
<5915> 駒井ハルテク 113 48.7 310 351 65.8 5/9
<297A> アルピコＨＤ 112 100 3200 3571 8.8 5/9
<6292> カワタ 111 65.9 600 664 91.9 4/30
<5956> トーソー 107 60.9 630 675 13.0 5/12
<6557> ＡＩＡＩ 105 34.0 600 631 15.0 4/30
<7150> 島根銀行 104 89.7 450 468 17.1 5/9
<9405> 朝日放送ＨＤ 99.8 51.7 3700 3694 8.6 5/9
<7780> メニコン 99.6 85.8 9500 9465 21.0 4/30
<9060> 日ロジテム 99.0 71.2 1340 1326 8.1 4/30
<4337> ぴあ 95.7 71.9 4200 4021 20.1 5/8
<7887> 南プラ 95.1 82.0 3000 2853 5.1 5/9
<4553> 東和薬品 94.8 81.2 25300 23988 11.4 5/7
<4816> 東映アニメ 93.9 75.9 26700 25078 28.1 5/14
<1860> 戸田建 92.7 56.5 35700 33079 14.8 4/30
<8871> ゴールドクレ 92.1 77.3 7500 6905 22.3 4/30
<1827> ナカノフドー 89.8 67.6 4400 3952 13.6 5/9
<9619> イチネンＨＤ 89.7 79.9 10030 8999 8.2 5/1
<8920> 東祥 85.2 74.1 7000 5967 10.0 5/2
<9310> トランシティ 84.8 80.1 8800 7460 11.9 5/1
<9987> スズケン 83.5 73.1 35100 29315 11.5 4/30
<4771> Ｆ＆Ｍ 83.3 72.4 3157 2630 14.9 5/13
<6351> 鶴見製 83.0 66.2 11300 9384 13.9 5/12
<3934> ベネフィＪ 81.3 73.6 1366 1110 12.0 5/1
<6485> 前沢給装 81.1 80.9 2920 2367 12.2 5/7
<6393> 油研工 80.9 69.5 1400 1133 12.5 5/13
<4208> ＵＢＥ 80.9 60.2 37500 30347 8.4 5/7
※経常利益の単位は百万円。「昨年修正日」は昨年の上方修正発表日。3月以降に上方修正した企業は除いた。
株探ニュース
上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。先週上方修正した企業をみると、東京エネシス <1945> [東証Ｐ]、ハーモニック・ドライブ・システムズ <6324> [東証Ｐ]、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]、第一実業 <8059> [東証Ｐ]などは昨年も同時期に業績予想を引き上げている。業績修正の時期を予測するには、過去のデータが大変参考になる。
下表では、時価総額30億円以上の3月期決算企業を対象に、(1)昨年の4月30日～5月15日に通期業績を上方修正した履歴がある、(2)4-12月期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を上回っている、といった条件を満たす31社を選び出し、通期計画に対する進捗率が大きい順に並べた。併せて、上方修正するタイミングの目安として昨年の上方修正発表日も記した。
なかでも、数年連続で本決算発表前に上方修正している企業は、今年も上方修正する可能性が高く注目したい。スズケン <9987> [東証Ｐ]は8年連続、奥村組 <1833> [東証Ｐ]は6年連続、イチネンホールディングス <9619> [東証Ｐ]は4期連続、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7084> [東証Ｇ]、ＡＩＡＩグループ <6557> [東証Ｇ]、島根銀行 <7150> [東証Ｓ]は3年連続、森尾電機 <6647> [東証Ｓ]、油研工業 <6393> [東証Ｓ]は2年連続で、ほぼ同時期にそれぞれ経常利益予想を上方修正している。
また、4-12月期の経常利益が通期計画をすでに上回る、ウッドワン <7898> [東証Ｓ]、グローブライド <7990> [東証Ｐ]、駒井ハルテック <5915> 、アルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、カワタ <6292> [東証Ｓ]、トーソー <5956> [東証Ｓ]は業績上振れが濃厚とみられ上方修正が期待できそうだ。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 予想 昨年
コード 銘柄名 4-12月期 5年平均 通期計画 4-12月期 PER 修正日
<7898> ウッドワン 139 75.6 1200 1670 9.2 5/7
<1833> 奥村組 125 72.9 17600 21957 16.2 5/9
<6647> 森尾電 124 50.8 350 433 16.7 5/9
<7084> スマイルＨＤ 122 82.0 370 453 37.6 5/8
<7990> グロブライド 121 99.7 5500 6661 10.6 4/30
<5915> 駒井ハルテク 113 48.7 310 351 65.8 5/9
<297A> アルピコＨＤ 112 100 3200 3571 8.8 5/9
<6292> カワタ 111 65.9 600 664 91.9 4/30
<5956> トーソー 107 60.9 630 675 13.0 5/12
<6557> ＡＩＡＩ 105 34.0 600 631 15.0 4/30
<7150> 島根銀行 104 89.7 450 468 17.1 5/9
<9405> 朝日放送ＨＤ 99.8 51.7 3700 3694 8.6 5/9
<7780> メニコン 99.6 85.8 9500 9465 21.0 4/30
<9060> 日ロジテム 99.0 71.2 1340 1326 8.1 4/30
<4337> ぴあ 95.7 71.9 4200 4021 20.1 5/8
<7887> 南プラ 95.1 82.0 3000 2853 5.1 5/9
<4553> 東和薬品 94.8 81.2 25300 23988 11.4 5/7
<4816> 東映アニメ 93.9 75.9 26700 25078 28.1 5/14
<1860> 戸田建 92.7 56.5 35700 33079 14.8 4/30
<8871> ゴールドクレ 92.1 77.3 7500 6905 22.3 4/30
<1827> ナカノフドー 89.8 67.6 4400 3952 13.6 5/9
<9619> イチネンＨＤ 89.7 79.9 10030 8999 8.2 5/1
<8920> 東祥 85.2 74.1 7000 5967 10.0 5/2
<9310> トランシティ 84.8 80.1 8800 7460 11.9 5/1
<9987> スズケン 83.5 73.1 35100 29315 11.5 4/30
<4771> Ｆ＆Ｍ 83.3 72.4 3157 2630 14.9 5/13
<6351> 鶴見製 83.0 66.2 11300 9384 13.9 5/12
<3934> ベネフィＪ 81.3 73.6 1366 1110 12.0 5/1
<6485> 前沢給装 81.1 80.9 2920 2367 12.2 5/7
<6393> 油研工 80.9 69.5 1400 1133 12.5 5/13
<4208> ＵＢＥ 80.9 60.2 37500 30347 8.4 5/7
※経常利益の単位は百万円。「昨年修正日」は昨年の上方修正発表日。3月以降に上方修正した企業は除いた。
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