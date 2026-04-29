　26年3月期決算の発表が本格化してきた。決算発表シーズン入りとともに、26年3月期の業績予想を修正する企業が増えている。そこで本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、4月末から5月上旬に上方修正が期待される銘柄を予想してみた。

　上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。先週上方修正した企業をみると、東京エネシス <1945> [東証Ｐ]、ハーモニック・ドライブ・システムズ <6324> [東証Ｐ]、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]、第一実業 <8059> [東証Ｐ]などは昨年も同時期に業績予想を引き上げている。業績修正の時期を予測するには、過去のデータが大変参考になる。

　下表では、時価総額30億円以上の3月期決算企業を対象に、(1)昨年の4月30日～5月15日に通期業績を上方修正した履歴がある、(2)4-12月期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を上回っている、といった条件を満たす31社を選び出し、通期計画に対する進捗率が大きい順に並べた。併せて、上方修正するタイミングの目安として昨年の上方修正発表日も記した。

　なかでも、数年連続で本決算発表前に上方修正している企業は、今年も上方修正する可能性が高く注目したい。スズケン <9987> [東証Ｐ]は8年連続、奥村組 <1833> [東証Ｐ]は6年連続、イチネンホールディングス <9619> [東証Ｐ]は4期連続、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7084> [東証Ｇ]、ＡＩＡＩグループ <6557> [東証Ｇ]、島根銀行 <7150> [東証Ｓ]は3年連続、森尾電機 <6647> [東証Ｓ]、油研工業 <6393> [東証Ｓ]は2年連続で、ほぼ同時期にそれぞれ経常利益予想を上方修正している。

　また、4-12月期の経常利益が通期計画をすでに上回る、ウッドワン <7898> [東証Ｓ]、グローブライド <7990> [東証Ｐ]、駒井ハルテック <5915> 、アルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、カワタ <6292> [東証Ｓ]、トーソー <5956> [東証Ｓ]は業績上振れが濃厚とみられ上方修正が期待できそうだ。

　　　　　　　　　　┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐　予想　 昨年
コード 銘柄名　　　 4-12月期　5年平均　通期計画　4-12月期　 PER　修正日
<7898> ウッドワン　　　　139　　 75.6　　　1200　　　1670　 9.2　　5/7
<1833> 奥村組　　　　　　125　　 72.9　　 17600　　 21957　16.2　　5/9
<6647> 森尾電　　　　　　124　　 50.8　　　 350　　　 433　16.7　　5/9
<7084> スマイルＨＤ　　　122　　 82.0　　　 370　　　 453　37.6　　5/8
<7990> グロブライド　　　121　　 99.7　　　5500　　　6661　10.6　 4/30
<5915> 駒井ハルテク　　　113　　 48.7　　　 310　　　 351　65.8　　5/9
<297A> アルピコＨＤ　　　112　　　100　　　3200　　　3571　 8.8　　5/9
<6292> カワタ　　　　　　111　　 65.9　　　 600　　　 664　91.9　 4/30
<5956> トーソー　　　　　107　　 60.9　　　 630　　　 675　13.0　 5/12
<6557> ＡＩＡＩ　　　　　105　　 34.0　　　 600　　　 631　15.0　 4/30

<7150> 島根銀行　　　　　104　　 89.7　　　 450　　　 468　17.1　　5/9
<9405> 朝日放送ＨＤ　　 99.8　　 51.7　　　3700　　　3694　 8.6　　5/9
<7780> メニコン　　　　 99.6　　 85.8　　　9500　　　9465　21.0　 4/30
<9060> 日ロジテム　　　 99.0　　 71.2　　　1340　　　1326　 8.1　 4/30
<4337> ぴあ　　　　　　 95.7　　 71.9　　　4200　　　4021　20.1　　5/8
<7887> 南プラ　　　　　 95.1　　 82.0　　　3000　　　2853　 5.1　　5/9
<4553> 東和薬品　　　　 94.8　　 81.2　　 25300　　 23988　11.4　　5/7
<4816> 東映アニメ　　　 93.9　　 75.9　　 26700　　 25078　28.1　 5/14
<1860> 戸田建　　　　　 92.7　　 56.5　　 35700　　 33079　14.8　 4/30
<8871> ゴールドクレ　　 92.1　　 77.3　　　7500　　　6905　22.3　 4/30

<1827> ナカノフドー　　 89.8　　 67.6　　　4400　　　3952　13.6　　5/9
<9619> イチネンＨＤ　　 89.7　　 79.9　　 10030　　　8999　 8.2　　5/1
<8920> 東祥　　　　　　 85.2　　 74.1　　　7000　　　5967　10.0　　5/2
<9310> トランシティ　　 84.8　　 80.1　　　8800　　　7460　11.9　　5/1
<9987> スズケン　　　　 83.5　　 73.1　　 35100　　 29315　11.5　 4/30
<4771> Ｆ＆Ｍ　　　　　 83.3　　 72.4　　　3157　　　2630　14.9　 5/13
<6351> 鶴見製　　　　　 83.0　　 66.2　　 11300　　　9384　13.9　 5/12
<3934> ベネフィＪ　　　 81.3　　 73.6　　　1366　　　1110　12.0　　5/1
<6485> 前沢給装　　　　 81.1　　 80.9　　　2920　　　2367　12.2　　5/7
<6393> 油研工　　　　　 80.9　　 69.5　　　1400　　　1133　12.5　 5/13

<4208> ＵＢＥ　　　　　 80.9　　 60.2　　 37500　　 30347　 8.4　　5/7

※経常利益の単位は百万円。「昨年修正日」は昨年の上方修正発表日。3月以降に上方修正した企業は除いた。

株探ニュース