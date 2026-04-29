4月22日、8TH SINGLE『PULSE』をリリースしたINI。「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」というコンセプトのもと制作された同作には、「Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -」というキャッチコピーが掲げられている。これまでさまざまなジャンルを経てきた今の彼らは、同作とどのように向き合ったのだろうか。タイトル曲「All 4 U」と「EAT UP」の作詞に参加した池粼理人、そして西洸人とともに「DUM」の作詞に参加した田島将吾の2人に、クリエイティブな視点から話を聞いた。（高橋梓）

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◾️池粼理人の歌詞が形作る“青春”

ーーまずは『PULSE』についてからお伺いさせてください。お二人は、どんな作品になったと感じていますか？

池粼理人（以下、池粼）：INIにとって方向転換になる作品だと思っています。2025年6月にリリースした3RD ALBUM『THE ORIGIN』で“革命3部作”を一つの区切りとして、昨年末にはINI初のシーズナル作品『THE WINTER MAGIC』で新たなINIを見せることができました。そして今作は、全曲にメンバーが作詞参加していて、また新たな一面を感じていただけると思います。

田島将吾（以下、田島）：タイトル曲の「All 4 U」はHOUSE POPジャンルの楽曲で、サウンド的にもINIにとっては新しい感じになっています。

池粼：そうですね。かなりEDM色が強くて、満場一致で選んだ一曲です。ちょっと懐かしさのあるEDMサウンドが、メンバーみんなに刺さりました。

田島： INIが今これをやったらいいんじゃないかという話になりました。

池粼：2010年代くらい、学生時代の青春を彷彿とさせる感じね。

田島：そう、そう。テーマとも合っているなって。

ーー今作のコンセプト「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」や、テーマ「Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動 -」については、最初どのように感じましたか？

池粼：海外のSNSで「2026年は2016年のリバイバルだ」と言われていたり、海外セレブが2016年頃の写真を投稿するブームが一瞬あって。そこにインスパイアされて、僕はこのタイトルにしたいと思いましたし、そのブームを裏テーマ的に置きながら作詞をしました。

田島：理人が書いてくれた歌詞は、「青春」というテーマをすごく形作ってくれています。他にも収録曲がありますが、「All 4 U」の歌詞がシングルの軸としていい影響を与えてくれていると思っています。

池粼：えー、嬉しい！

田島：「青春」と聞くと過去のことを思い出しますが、歌詞で「今も青春だよ」と言ってくれている感じがするんですよね。前向きな気持ちも、痛みも不安もすべてさらけ出して脈拍を打っている、と。だからこそパフォーマンスにも気持ちが入ります。いい作品になったと思います。

ーー名実ともに「All 4 U」が同作の軸になっているわけですね。

池粼：まさに。今回、「All 4 U」というタイトルも僕がつけたのですが、さっきの裏テーマがあったからこそ2016年にありそうな曲名にしました。

田島：あの頃って、数字に換えがちだったもんね（笑）。「To you」を、「2 U」とか。

池粼：あったあった（笑）！ 内容としては、学生時代という青春もあるけど結局はすべてが青春になるよ、と。悲しいことも辛いことも全部肯定できるように、包み込めるように、というメッセージを込めて制作しました。

田島：そう考えると「青春」って魔法の言葉だね。全部前向きになるもん。

池粼：本当に。すごいわ！

ーーちなみに、「All 4 U」というタイトルはどんな流れで生まれたのですか？

池粼：一番大きいのは、先ほど言った「数字遊びがしたい」「言葉遊びがしたい」という気持ちが出てきたことですね。

田島：Instagramに理人が歌詞を書いていた時のノートをアップしているんですよ。

池粼：いろいろとノートに書き殴っていたのですが、その時に「4EVER」という候補もあって。でも、歌詞の中にもう入っているから違う方がいいかな、と。いろいろと考えていく中で、「全部はあなたのため」というワードがすごくしっくり来て、「All 4 U」というタイトルが生まれてきました。この「U （=you）」の中には、自分たちのことも含んでいます。

ーー作業をしている中で生まれてきたワードなのですね。

池粼：そうですね。これはずっと考えていた中で出てきた、「ひねり出した系タイトル」です。何度も試行錯誤して、英語ネイティブの知り合いに表現や意味が合っているかなどについて相談をしたりしながら、やっとたどり着きました。

◾️「All 4 U」の振り付けを活かしたMVの見どころとは？

ーーそんな「All 4 U」のMVもYouTubeで公開されました。見どころを教えてください。

田島：やっぱりサビのステップですね。ハウスステップをアレンジしていて、今までのINIのダンスにはない振り付けになっています。

池粼：足捌きがメインっていうのは確かに今までのINIではあまりなかったかもね。

田島：ここはあえて流行りに乗った部分ですね。でも、ステップって難しいんですよ。

池粼：ラスサビはまた別の振りがあるもんね。ラスサビはラスサビで難しくて。足をめっちゃ上げてキックするんですよ。難易度の高いステップが入っています。

田島：でも、TikTokとかも撮りやすそう。

ーー田島さんがたくさんいる動画もありましたが……。

田島：友だちからも「あれ、何！？」と言われました（笑）。

池粼：あれ、めっちゃいいよ！ ああいうミーム系の動画もどんどん作っていきたいし、「All 4 U」は合うんじゃないかな。

田島：あー！ EDMだし合いそう！

池粼：そういう部分も期待しつつ、僕らのパフォーマンスとしてはステップが注目ポイントです。

田島：ずっとハイなテンション感というわけではなく、抑揚があるのも良いなと思っています。

池粼：抑揚はあるよね。特に2番は怒涛の展開。僕と（西）洸人でラップをしながらバキバキにダンスして、その後、（松田）迅がみんなを引き連れて踊って、最後に将吾くんが入ってくるという。からの、プリコーラス。その畳み掛けはいいよね。僕としては個人的に2番が見どころだと思っています。この振りの良さが出ているのかなって。

田島：たしかに。

池粼：EDMのサビに向かってビルドアップする時間があって、その中で日本語で攻めたラップをバキバキにやって。プリコーラスは池粼理人っぽいストレートな歌詞で表現しています。メンバーも好きと言ってくれてうれしかったです。MINIの皆さんにも響いてくれたらいいな。

田島：しかも、MINIの皆さんと一緒に歌える部分があるのもいいよね。

池粼：海外のライブくらい、一緒に歌ってほしい！

田島：（手拍子しながら歌って）〈今を生きたいんだ／信じたいんだ〉って、みんなで歌えると思うと高まります。

池粼：早くライブでパフォーマンスしたいです。

ーーMINIの皆さんはノリがいいから、盛り上がりが想像できますね。

池粼：そうなんですよ。ライブもですし、フェスやイベントでパフォーマンスするのも、本当に楽しみです。MINIの皆さんも、僕たちのことを知らない方々も、一緒にこの夏は「All 4 U」でぶち上がっていきたいです。

田島：めっちゃフェスに合いそうな曲ですよね。リミックスバージョンを作っても良さそう！

池粼：いいね～。

◾️田島将吾が作詞に参加した「DUM」から垣間見える“INIの日常”

ーーそして、田島さんも「DUM」で作詞に参加されていますね。

田島：はい。2年ぶりくらいにINIの楽曲制作に参加しました。アルバム『MATCH UP』期以来なので、久々なんです。

池粼：「DUM」はやんちゃ系だよね。

田島：やんちゃなボーイズたちが将来のことに縛られずに、今を生きるロマンというイメージで書きました。そういう部分も書きつつ、INIが遊んでいるイメージも取り入れたいなと思って、歌詞に反映させたりもしていて。「ここはINIなんだろうな」と想像しながら聴いてもらえると面白いと思います。

池粼：特に2番の〈Gameで煽られた〉とかね。

田島：僕は『大乱闘スマッシュブラザーズ』を時々やっているのですが、毎日やっている尾崎匠海というメンバーがいて（笑）。メンバー同士、ゲームで煽り合っているので、この歌詞を入れました。書いている時は誰がそのパートを歌うかわからなかったのですが、蓋を開けたら匠海に割り振られていてめっちゃ嬉しかったです。

池粼：ちゃんと説得力のあるINIらしさが出ているよね。今までで一番出ているんじゃないかと思うくらいです。

田島：この曲も早くパフォーマンスしたいです。

作詞経験を重ねる中での“意外な気づき”

ーー楽しみにしておきます！ お二人とも今回制作に携わられましたが、制作面に関して今までと違った手応えや変化を感じた部分はありましたか？

池粼：先ほど「All 4 U」の作詞には苦労したとは言ったものの、以前と比べるとスムーズに書けるようになってきている気がします。

田島：素晴らしいね。

池粼：それに、池粼理人要素をふんだんに取り入れることが、一番INIらしさが出るんだろうなと思えるようにもなりました。

田島：僕は作詞に携わるのが久しぶりだったこともあって、日本語をはめていく作業が難しいなと感じました。自分で録音して聴いて、「全然しっくりこない」と思って書き直して……という作業の連続だったんです。でも締切が来てしまって、納得しきれていない状態で提出したのですが、歌詞のリアルさが良かったみたいで意外と採用されることになり、そこからアップデートを重ねていきました。しかも、完成した音源を聴くと「結構いいかも」と思えて。自分の中で煮詰まって答えが見つかりきっていない時でも、どんどんトライして周りの意見を聞いてみる方がいいのかもしれないと、今回の制作を通じて学びました。

池粼：ガンガン進めていくのが一番なのかもね。

田島：アウトプットが大事だよね。

ーー作詞の世界に没入しすぎて、自分で判断しづらくなっているということもありそうですね。

田島：本当にそう。視野が狭くなっている感覚に陥ってしまうんですよ。

池粼：気づいたらそうなっているよね。ラフに進めるのがベストだとは思うんだけど。

田島：15分だけやったら違うことをする、くらいじゃないと。1時間集中して取り組んでしまうと、もう入って出てこれなくなっちゃう。

池粼：後から聴き返して、「何これ？」となる可能性が高いです。

ーーそう考えると、チームがいることはすごく良いことですね。

池粼：たしかに。他の人が書いてくれた歌詞を見て、「こういうテイストもアリだな」と勉強になりますから。それこそ、将吾くんが書いた歌詞を見た時も「もっと僕らの要素を入れたほうが面白いし、楽しくなる」と新たな発見でした。

◾️池粼理人＆田島将吾、お互いの歌詞から感じ取る“独自の個性”

ーーでは、この流れでクリエイティブについてもお伺いさせてください。INIは皆さん積極的にクリエイティブに携わっていますが、そういった動きをするようになった理由はあるのでしょうか。

池粼：『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』のソロステージの影響が大きい気がしています。JO1とINIがそれぞれ自由にソロで公演を実施するということで、戸惑いもありましたが、それぞれが自分なりに壁を乗り越えたことで成長して、クリエイティブの楽しさや達成感を味わうことができたと思います。間違いなく1つのターニングポイントになっていて、メンバーみんながクリエイティブに対して関心を深めるきっかけになったのかなと思っています。でも、デビュー当初は自分たちでここまでクリエイティブに携われるとは想像していませんでしたね。

田島：僕の場合は、韓国で練習生をしていた時の経験も大きいかも。一緒に練習をしていた子が曲作りをする人で、横でその様子をずっと見ていたんですよ。その時間が好きで、楽しくて。それに、ボーイズグループでも自分たちで曲を書いている方々がいて、説得力があるなとも感じていました。

池粼：それはあるね。最近は曲に対する解像度が全然違うもん。ぐっと上がった気がする。

田島：自分の場合はそういう方々をリスペクトして目指していたことが、一つ大きな経験になっていると思います。

ーー経験がありつつ、環境もありつつ。これまで制作に携わってきた中で見えた、自分のクセもありそうです。

田島：理人は英語が話せるから、英語の使い方がうまいよね。ワードで使うんじゃなくて、ちゃんと文で書こうとしているのが伝わる。

INI｜'Present' Official MV池粼：嬉しい。あとは、『THE WINTER MAGIC』のタイトル曲「Present」もそうなのですが、僕はストレートな歌詞が多い気がしています。まっすぐ届けたい気持ちもあるし、きれいな日本語でJ-POPリスナーも聴きたくなるようなはめ方をしようとも思っているからかもしれません。あとは、性格が表れているのかも。僕は伝えたいことはまっすぐ伝えるタイプで、特に愛をみんなに伝えたいと思っているんです。そこが歌詞にも出ているのかなと思います。

田島：メンバーも歌詞からめっちゃ理人を感じ取っています。

池粼：MINIの皆さんも言ってくれるよね。『THE ORIGIN』に収録されている「Potion」もそう。「理人ってわかる歌詞」と言ってくれます。

田島：言葉でうまく言い表せないのですが、見たらすぐに「理人だ」とわかるんです。僕もストレートな方ですが、違いがあるんですよ。

池粼：たしかに。将吾くんもストレートだけど、ちょっとトリッキーでオシャレな感じがする。一緒に作詞をしたことがあるけど、「全部将吾くんが書いたほうがいい歌詞になるんじゃないの？」と思うくらい。オシャレだし、意外性があるというか。

田島：意外性ね。僕、アイデア出しが好きなんです。だからなのかな。

池粼：「DUM」で言うと、〈コンビニ前で交わすStand talking〉とか？ ここ良いと思う。情景が浮かぶもん。

田島：そこは一番気を遣ったところかも。若者がたむろしているコンビニを表したくて。

池粼：めっちゃいいなと思ったよ。（口ずさみながら）〈将来の話は後回し笑ってりゃOK. There’s no easy fix〉……うん、ちゃんとかっこいいんだよなあ。「10 THINGS」（5TH SINGLE『TAG ME』収録曲）の時もオシャレだなと思ったんですよ。10個好きなところを言う歌詞なのですが、数字と言葉をいい感じに混ぜているんです。4だったら〈Fallin' 4 you〉みたいな。それを見た時も「うまい！」と思いました。

田島：アイデアマンって思った（笑）？

池粼：思った！ あれ、どうやって考えてるの？

田島：めっちゃ時間かかってる。しかも僕、動いていないとダメなんですよ。なので散歩しながら考えています。あとはタクシーの中とか。そういう状況の時の方が、歌詞が出てきやすいかもしれません。

池粼：僕は、今回のように机にノートとパソコンを用意してめっちゃ構えて頑張る時もあれば、「君がいたから」の時は軽い気持ちで書き始めて仕上げました。軽い気持ちで書き始めた時は、一瞬で書けちゃうこともありますね。リラックスしてラフに取り組んだ方が、意外とスラスラいい言葉が出てくるんですよ。でも、構えたからこそ出てくる言葉もあって。それぞれの良さがありますね。

◾️「いつか11人で制作が出来たら」

ーーそして、楽曲制作をする上で「自分が作りたいもの」や「INIとして求められること」、「大衆性」など、さまざまなことを意識されると思うんです。そのバランスはどう取っているんでしょうか。

田島：まさにそこなんですよ！

池粼：めっちゃ考えるよね。聴いてくれるMINIを想像しながら、「メンバーが歌いたくなる要素」も入れたいけど、僕が好きなヒップホップ要素なども外したくなくて。意識すべきことが多すぎて難しいです。だからこそ、僕はいつかメンバー全員で楽曲を制作してみたいとひそかに思っています。

田島：なるほどね。

池粼：多分制作すること自体もすごく楽しいし、メンバーも自分が考えたメロディや歌詞が入ってるとなると、パフォーマンスの時にまた違う楽しさがあると思うんです。

田島：「こうしたらINIに合うんじゃないか」というのをずっと模索している感覚ですね。音楽ジャンル然り、歌詞の表現の仕方然り、今のINIに一番似合う、僕ららしく表現できるものって何だろうと。そんなことをずっと考えながらクリエイティブをしている感じですね。

池粼：僕、BTSさんの「FAKE LOVE」のような深淵ソングも大好きなので、そういう曲をいつかやってみたい気持ちもあります。

田島：僕たちのクリエイティブがもっと磨かれれば、表現の幅も広がっていい形で実現できるのかもしれませんね。

池粼：まだまだ修行中です。でも、だからこそ11人で制作してみたい気持ちもあります。

ーー11人で制作したらどんな曲になるのか、めちゃくちゃ楽しみです。

池粼：SEVENTEENさんみたいなことができたらいいですよね。WOOZIさんのようなポジションのメンバーがいて、みんなでクリエイティブして、結果いい曲ができ上がって、ダンスもしっかり揃っているという。

田島：それで言うと、今回のシングルは転換期になり得る作品になったのかなと思います。皆さんがどんな反応をしてくださるのかも含め、活動していくのが楽しみです。

◾️『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に重ね合わせる“青春” 「温かい目で見守りたい」

ーーでは最後に1問。今作のキャッチコピー「Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動- 」に掛けて、お二人の「青春の鼓動」が一番鳴っていた時期はいつですか？

田島：今！

ーー即答ですね！

田島：でも他にもあります（笑）。たとえば、小学校4年生の時の少年野球。相手チームがめっちゃ強くて、僕のチームは誰一人打てていなかったんです。そんな矢先に、僕だけヒットを打てたのは鼓動が爆上がりましたね。盗塁もしちゃったりして。

池粼：うわ～、めっちゃいいじゃん。青春の鼓動！ 僕は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の時もそうかも。学校よりも学校だった気がします。周りの人たちから刺激をもらって、今の自分が形成されている気がしますね。

ーー今も『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が絶賛放送中で、後輩がまさに青春の鼓動を味わっているのかもしれませんね。

池粼：そうですね。観ていて「今、どんな気持ちなんだろう」「めっちゃ苦しいのかな」と思ったりもします。

田島：「もっとこうした方がいいよ！」と思う場面もありますが、「あの場ではそうなるよな」と理解もできるんですよね。

池粼：だからこそ、温かい目で見守りたいという気持ちが一番強いです。

田島：間違いない。感情剥き出しで一生懸命やっているもんね。

ーーたしかに。

田島：でも僕らもそういう時期を経て、今があって。よく考えると、やっぱり今が一番「青春の鼓動」を感じているのかもしれません。

池粼：本当に。最近、メンバー同士の絆もこれまで以上に強くなっているように感じます。昨年は11人で集まってクリスマスパーティーをしたんです。僕とたけち（後藤威尊）でキムチ鍋を作って、匠海が出演しているドラマをリアタイで視聴しました。

田島：より仲が深まってきているよね。

池粼：いいことだよね。まさに今、“Pulse”を感じています。

田島：これからも11人で、青春を感じていこう！

（取材＝高橋梓）