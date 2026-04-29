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70代の老後資金は平均2714万円だった！資産を守るカギは「取り崩しの見える化」

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金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」で「【衝撃データ】70代の老後資金の平均額、あなたは上位何%？50・60代も必見！」を公開した。動画では、70代のリアルな貯金額の実態と、資産寿命を延ばすための具体的なアクションを解説している。



塚本氏はまず、70代の貯金額について単身者世帯と2人以上世帯のデータを紹介した。金融資産を保有している2人以上世帯の平均貯金額は2714万円である一方、中央値は1495万円にとどまる。一部の富裕層が平均値を押し上げているため、「平均値よりも中央値を見たほうが実態に近い」と指摘した。



続けて、資産寿命を延ばす方法に言及する。支出の把握や固定費の削減に加え、インフレから資産を守るために投資の必要性を説いた。投資割合については「100から年齢を引いたパーセンテージ」という目安を紹介し、70歳であれば30%を投資信託に、残りの70%を預金や個人向け国債などの安全資産に回すバランスを推奨している。



さらに、蓄えた資産をどのように使うかという「資産活用」の重要性も強調する。ツールを活用して取り崩しのシミュレーションを行い、計画的に資金を取り崩すことで「将来をより豊かにできる」と語った。また、将来の認知能力低下に備え、口座を必要最低限にまとめ、資産活用の方法を家族に伝えておく準備も欠かせないという。



最後に50代・60代に向けて、将来の取り崩しシミュレーションから逆算し、現在の積立投資額を増やしたり、働く期間を延ばしたりする対策を提示した。「老後資金は人それぞれ。自分なりの金額を計算することが大事」と結論づけ、計画的な資産運用を呼びかけている。