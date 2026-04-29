記事ポイント 4月29日阪急うめだ本店でやのまん新作プチ2ライト全6柄が先行販売木製・3D立体・シルエット・ルミオーブの通年人気5シリーズもあわせて紹介ズートピア・トイ・ストーリー・プーさんなど人気作品が集結 4月29日阪急うめだ本店でやのまん新作プチ2ライト全6柄が先行販売木製・3D立体・シルエット・ルミオーブの通年人気5シリーズもあわせて紹介ズートピア・トイ・ストーリー・プーさんなど人気作品が集結

ジグソーパズル老舗の「やのまん」から、新作ジグソーパズル「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6柄が、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行販売中。

全国発売(2026年6月中旬予定)に先がけて、ディズニー＆ピクサー作品の絵柄をいち早く手に取れるチャンス！

新作プチ2ライトに加え、木製パズル「リグミー」、3D立体パズル、ジグソーパズルシルエット、光る球体パズル「ルミオーブ」などもあわせて紹介します。

Disney THE MARKET 2026 阪急うめだ やのまん ディズニーパズルまとめ

イベント期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)会場：阪急うめだ本店先行販売シリーズ：プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ全6柄通年人気：木製パズル「リグミー」／3D立体パズル スティッチ／3D立体パズル ロッツォ／ジグソーパズルシルエット／ルミオーブ「トゥインクルマジック」販売：全国のホビーショップ・家電量販店・やのまん公式ECサイトなど

日本最大級のディズニーショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026」の会場で、やのまんの新作「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」がどこよりも早く手に取れます。

300ピースのミニサイズパズルにコールドフォイル印刷の華やかな金箔が映える、大人にもうれしい新作シリーズです。

先行販売の新作に加え、木製・3D立体・シルエット・光る球体パズルなど、「Disney THE MARKET 2026」で購入できるパズルもあわせて紹介します。

やのまん ディズニー「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」

価格：各1,650円(税込)ピース数：300ピース完成サイズ：16.5×21.5cm発売予定：2026年6月中旬先行販売：2026年4月29日〜5月11日／阪急うめだ本店「Disney THE MARKET 2026」ラインナップ：『モアナと伝説の海』『シュガー・ラッシュ』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』エイリアン(トイ・ストーリー)／ニック(ズートピア)の全6種

「Disney THE MARKET 2026」会場で全国発売に先がけて手に取れる、やのまん最新作のミニサイズジグソーパズルです。

300ピース・完成サイズ16.5×21.5cmの手のひらサイズに、コールドフォイル印刷による華やかな金箔の輝きが落とし込まれています。

『モアナと伝説の海』の南国の彩り、『シュガー・ラッシュ』のポップな世界観、『モンスターズ・インク』のにぎやかさ、『リメンバー・ミー』の鮮やかな色彩、トイ・ストーリーのエイリアン、タキシード姿のニックと、6作品それぞれの個性が小さな盤面に凝縮されています。

別売のフレームに収めれば玄関や机周りに飾れる、組み立てたあとも長く楽しめる一品です。

タキシード姿のニックも！ やのまん ディズニー「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」 タキシード姿のニックも！ やのまん ディズニー「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」 続きを見る

やのまん ディズニー 木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」

価格：各3,520円(税込)仕様：木製イーゼル付き／のり不要サイズ例：縦27.3×横19.9×厚さ0.5cm(ジュディ＆ニック)など発売：2025年11月下旬ラインナップ：『ズートピア』ジュディ＆ニック／『リメンバー・ミー』ミゲル＆ダンテ／『トイ・ストーリー3』ロッツォ／『おしゃれキャット』マリー／ドナルドダック／『ベイマックス』販売：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

ラテン語で「木」を意味する「Lignum」と、英語の「Me」を組み合わせた木製ジグソーパズル「LigMe(リグミー)」のディズニーシリーズです。

レーザーで精密にカットされた木製ピースは、作品やキャラクターに関連したモチーフが混ぜ込まれているため、組みながら名場面を見つける楽しみが続きます。

イーゼル付きで完成後はそのまま飾れる仕様、のり不要なので組み直しもでき、家族で何度も遊べる柔軟さが魅力です。

『ズートピア』ジュディ＆ニックの相棒感、『リメンバー・ミー』ミゲル＆ダンテの冒険、『おしゃれキャット』マリーの愛らしさ、水兵服姿のドナルドダック、優しい雰囲気のベイマックスと、6作品が並びます。

木の温かみを感じるディズニーキャラクターパズル！やのまん 木製ジグソーパズル「リグミー」 木の温かみを感じるディズニーキャラクターパズル！やのまん 木製ジグソーパズル「リグミー」 続きを見る

やのまん ディズニー「3D立体パズル スティッチ／パイナップル」

価格：4,180円(税込)ピース数：69ピース完成サイズ：13.3×8.8×14.4cm発売：2025年7月下旬販売：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

パイナップルの中からひょっこり顔を出す「スティッチ」を立体で組み上げる、ジグソーパズルとインテリア雑貨をかけ合わせたシリーズです。

69ピースで完成サイズは13.3×8.8×14.4cm、机の上やキャビネット、玄関の小スペースに置きやすいサイズ感です。

「スティッチ」のおちゃめな表情とパイナップルの黄色いボリュームが映える立体構造で、組み立てたあとはフィギュアのように飾って毎日視界に入れられます。

フィギュアのように飾れるジグソーパズル！やのまん ディズニー「3D立体パズル スティッチ／パイナップル」 フィギュアのように飾れるジグソーパズル！やのまん ディズニー「3D立体パズル スティッチ／パイナップル」 続きを見る

やのまん ディズニー＆ピクサー「3D立体パズル キャンディポット／ロッツォ」

価格：4,620円(税込)ピース数：64ピース完成サイズ：13×9.7×9.7cm発売：2025年7月下旬販売：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

『トイ・ストーリー』に登場する「ロッツォ」をモチーフにした、キャンディーポット型の3D立体パズルです。

ポット部分を「ロッツォ」らしいピンクカラーで構成し、上部にイチゴのモチーフをあしらった華やかな仕上がりに整えられています。

64ピース・完成サイズ13×9.7×9.7cmで、組み立て後はキャンディや小物入れとしても使えるため、飾って眺める時間と日々の小さな実用が両立します。

イチゴのモチーフが華やか！やのまん ディズニー＆ピクサー「3D立体パズル キャンディポット／ロッツォ」 イチゴのモチーフが華やか！やのまん ディズニー＆ピクサー「3D立体パズル キャンディポット／ロッツォ」 続きを見る

やのまん ディズニー「ジグソーパズルシルエット」

価格：パズル各4,180円(税込)／専用フレーム各4,950円(税込)／フレームセット各9,130円(税込)サイズ：「ミッキーマウス」26.6×48.1cm／「ミニーマウス」30.6×48.1cm／「くまのプーさん」32.9×44.2cm／『リトル・マーメイド』34.6×49.2cmラインナップ：「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「くまのプーさん」『リトル・マーメイド』販売：Dtimes公式通販『Dtimes store』ほか

完成形がそのままキャラクターのシルエットになる、アイコニックなジグソーパズルシリーズです。

ピース自体もキャラクターの輪郭に合わせた個性的な形で、組み立てる楽しさとアートとしての完成度が両立しているシリーズです。

専用フレームやフレームセットも用意されているので、購入後すぐにインテリアアートとして飾れる流れまで揃います。

「Disney THE MARKET」限定のゴールドも販売されています。

ピースもかわいいミッキー、ミニー、プーさん、『リトル・マーメイド』！やのまん ディズニー「ジグソーパズルシルエット」 ピースもかわいいミッキー、ミニー、プーさん、『リトル・マーメイド』！やのまん ディズニー「ジグソーパズルシルエット」 続きを見る

やのまん ディズニー「ルミオーブ トゥインクルマジック」シリーズ

価格：各3,080円(税込)ピース数：各61ピース完成サイズ：W7.6×D7.6×H7.4cm仕様：のり不要／付属台座で光るインテリアに発売：2025年11月下旬ラインナップ：『ズートピア』『リメンバー・ミー』『トイ・ストーリー』『スティッチ』『くまのプーさん』『チップ＆デール』全6種販売：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

61ピースを球体に組み上げ、付属の台座に乗せると光るインテリアに変わる新感覚の3D球体パズルです。

『ズートピア』『リメンバー・ミー』『トイ・ストーリー』の3作品に、「スティッチ」「くまのプーさん」「チップ＆デール」のキャラクター3種を加えた全6種で展開されています。

完成サイズはW7.6×D7.6×H7.4cmと手のひらサイズで、寝室の枕元や子ども部屋のインテリアライトとしても活躍します。

夜になるとキャラクターの世界が手元で淡く灯る、組み立てた後の時間まで楽しめるシリーズです。

ズートピアやスティッチの光る3D球体パズル！やのまん「ルミオーブ」ディズニー「トゥインクルマジック」シリーズ ズートピアやスティッチの光る3D球体パズル！やのまん「ルミオーブ」ディズニー「トゥインクルマジック」シリーズ 続きを見る

やのまん ジグソーパズル「コパン」

価格：各660円(税込)ピース数：70ピース完成サイズ：5.9×8.6cm内容物：パズルピース／台紙／スリーブラインナップ：ヴィンテージ調ドナルド／ヴィランズなど全12種専用ケース：別売各550円(税込)／本体サイズ8×11.5cm／カラビナ3色展開販売：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

フランス語で「友だち」を意味する「コパン」の名の通り、まるで友だちのように持ち歩けるジグソーパズルシリーズの第4弾です。

完成サイズ5.9×8.6cmの手のひらサイズに、ヴィンテージ調のドナルドや個性派ヴィランズなど、ディズニーキャラクター12種が新たに加わりました。

別売のケースに収めればカラビナでバッグやポーチに付けられ、移動中や休憩中の数分でじっくり組み立てる時間が暮らしに生まれます。

70ピース・660円という手に取りやすい設計のため、推しキャラのコレクションを少しずつ揃える楽しみも続きます。

ヴィンテージ調のドナルドやヴィランズなど12種類！やのまん ジグソーパズル「コパン」第4弾「ディズニーキャラクター」 ヴィンテージ調のドナルドやヴィランズなど12種類！やのまん ジグソーパズル「コパン」第4弾「ディズニーキャラクター」 続きを見る

組み立てる時間も、完成して飾る時間も。

やのまんのディズニージグソーパズルは、シリーズごとに表情の異なる楽しさを暮らしに連れてきてくれます。

先行販売のプチ2ライトも！ Disney THE MARKET 2026 阪急うめだ本店 やのまんパズルまとめの紹介でした。

よくある質問

Q. プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズはいつから買えますか？

A. 2026年4月29日(水・祝)から5月11日(月)まで、阪急うめだ本店「Disney THE MARKET 2026」で先行販売されます。

全国発売は2026年6月中旬予定で、価格は各1,650円(税込)です。

Q. 木製パズル「リグミー」と紙製パズルの違いはなんですか？

A. 「リグミー」はレーザーカットの木製ピースを使い、付属の木製イーゼルにそのまま立て掛けて飾れる仕様です。

のり不要なので組み直しもでき、紙製の貼って飾るタイプより気軽に何度でも遊べます。

Q. 3D立体パズルは飾る以外の使い方ができますか？

A. 「キャンディポット／ロッツォ」はポット部分にお菓子や小物を入れて使えます。

「スティッチ／パイナップル」はフィギュアのように飾るタイプで、机周りやキャビネットに彩りを添えるアイテムとして活躍します。

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