『映画ちいかわ』約5000円ムビチケは買い？ 実物ゲットして正直レビュー
映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の7月24日（金）の公開まで3ヵ月を切った。4月17日（金）からは各種ムビチケ前売り券の発売が始まっているほか、先日は島二郎やセイレーンの姿も描かれたメインビジュアルも公開され、刻一刻と公開が近付いているのを実感する。ところで本作のムビチケ前売り券は、映画館のみならず、数ヵ所で販売を実施中。特典付きで一般4800円（税込）のものもあり、簡単にお財布を開けられる額ではないのが正直なところだ。そこで今回は「ちいかわマーケット」＆「ちいかわらんど」全店で販売中のものをゲットし実物をレビュー。約5000円の価値はあるのか？ 正直に伝える。
【写真】意外と物は入らない!? セイレーンのポシェットを開けた様子
■セイレーン古参のチャンス!?
本作の基本となるムビチケ前売り券（カード）は、ちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver.、洞窟verの4種類のデザインが用意されている。
今回紹介する「ちいかわマーケット」＆「ちいかわらんど」限定の商品は、いずれかのデザインのムビチケ1枚＋「セイレーンおかおポシェット」と「セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セット」がセットになっている仕様だ。ムビチケの絵柄は希望のものを選べる。
単純計算すると、一般1500円なので、3300円分のグッズが付いてくるということになる。ちなみに「ちいかわらんど」では、ムビチケ単体やグッズ単体の販売はなく、本セットのみ購入することができる。筆者が行った際は、ムビチケのみを求めて諦めている人を見かけたので注意。
さて、気になるグッズだが、「セイレーンおかおポシェット」は、写真では分からないほど弾力があるもちもちの感触。ずっとスリスリしていたくなるほど、手触りが良いのが特徴だ。
もちもちの感触に全振りしているからか、クッション部分が大きく、見た目よりも物が入らない仕様。iPhone 17 Proを入れるのに少し力が必要な大きさで、オロナミンCでギリギリチャックが閉まった。「おでかけのメインバッグで」と言うよりかは、セイレーンを連れて歩くマスコット的な意味で買ったほうが満足度が高いかもしれない。
ひもは調節可能で、最短で肩掛け、最長で腰のあたりまで来る長さ。何と言ってもやわらかいので、緊迫したシーンでギュッと握ると安心感を得られるかも。
一方で「セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セット」は、クリップ部分が細く、前髪をスッと留められるのが特徴。クリップの向きがそれぞれ逆なので、右と左で1個ずつ使うのもかわいい。
「ちいかわらんど」での購入時のレシートを見ると、1500円、2200円、800円と印字されており、税込みで「ポシェット」が2420円、「前髪クリップ」が880円ということらしい（※チケット価格は非課税）。
これまでの流れを見ると、声付きでアニメに登場した時にキャラクターの人気がグッと上がっていく印象なので、セイレーンの声優が発表された際には、再度このグッズに注目が集まる可能性がある。
セイレーン単体グッズは今のところ本商品のみなので、古参になれるチャンスかもしれない。人気が殺到する前にゲットしておくのも手だろう。
とはいえ劇場公開時のグッズ展開や、7月下旬発売の「エニマイくじ ちいかわ」を思えば、湯水のごとくお金を使えないのが正直なところ。4800円もあれば、ムビチケのちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver.の3枚をそろえることができるので、それぞれの”ちい活”スタイルに併せて購入していくのが良さそうだ。
■セイレーン古参のチャンス!?
本作の基本となるムビチケ前売り券（カード）は、ちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver.、洞窟verの4種類のデザインが用意されている。
今回紹介する「ちいかわマーケット」＆「ちいかわらんど」限定の商品は、いずれかのデザインのムビチケ1枚＋「セイレーンおかおポシェット」と「セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セット」がセットになっている仕様だ。ムビチケの絵柄は希望のものを選べる。
単純計算すると、一般1500円なので、3300円分のグッズが付いてくるということになる。ちなみに「ちいかわらんど」では、ムビチケ単体やグッズ単体の販売はなく、本セットのみ購入することができる。筆者が行った際は、ムビチケのみを求めて諦めている人を見かけたので注意。
さて、気になるグッズだが、「セイレーンおかおポシェット」は、写真では分からないほど弾力があるもちもちの感触。ずっとスリスリしていたくなるほど、手触りが良いのが特徴だ。
もちもちの感触に全振りしているからか、クッション部分が大きく、見た目よりも物が入らない仕様。iPhone 17 Proを入れるのに少し力が必要な大きさで、オロナミンCでギリギリチャックが閉まった。「おでかけのメインバッグで」と言うよりかは、セイレーンを連れて歩くマスコット的な意味で買ったほうが満足度が高いかもしれない。
ひもは調節可能で、最短で肩掛け、最長で腰のあたりまで来る長さ。何と言ってもやわらかいので、緊迫したシーンでギュッと握ると安心感を得られるかも。
一方で「セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セット」は、クリップ部分が細く、前髪をスッと留められるのが特徴。クリップの向きがそれぞれ逆なので、右と左で1個ずつ使うのもかわいい。
「ちいかわらんど」での購入時のレシートを見ると、1500円、2200円、800円と印字されており、税込みで「ポシェット」が2420円、「前髪クリップ」が880円ということらしい（※チケット価格は非課税）。
これまでの流れを見ると、声付きでアニメに登場した時にキャラクターの人気がグッと上がっていく印象なので、セイレーンの声優が発表された際には、再度このグッズに注目が集まる可能性がある。
セイレーン単体グッズは今のところ本商品のみなので、古参になれるチャンスかもしれない。人気が殺到する前にゲットしておくのも手だろう。
とはいえ劇場公開時のグッズ展開や、7月下旬発売の「エニマイくじ ちいかわ」を思えば、湯水のごとくお金を使えないのが正直なところ。4800円もあれば、ムビチケのちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver.の3枚をそろえることができるので、それぞれの”ちい活”スタイルに併せて購入していくのが良さそうだ。