神田愛花、夫・日村勇紀の休養発表受けエール「毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」
【モデルプレス＝2026/04/29】フリーアナウンサーの神田愛花が29日、自身のInstagramを更新。28日に休養することを発表した夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀について言及した。
【写真】体調不良で休養の人気芸人、約4か月前の笑顔ショット
神田は「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。続けて「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづり「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」「これが今の私のエネルギー源です」とハートマークを添えて記した。
さらに「夫よ、頑張るからねー」と日村にメッセージ。最後には「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と結んでいる。
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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◆神田愛花、夫・日村勇紀の休養に言及
神田は「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。続けて「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづり「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」「これが今の私のエネルギー源です」とハートマークを添えて記した。
◆日村勇紀、体調不良により休養
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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