布面積少なすぎ…LE SSERAFIM・ユンジン、“ほぼ紐”の攻め衣装に悶絶「わぁ」「これは危険」

LE SSERAFIMのユンジンが、抜群のプロポーションで魅了した。

ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】布面積少なすぎ…ユンジン、“ほぼ紐”衣装

公開された写真でユンジンは、カーキカラーをベースにしたミリタリーテイストの衣装姿を披露。ハイトーンのブロンドヘアやヘルシーなメイクが、彼女の洗練されたビジュアルを一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「布面積が…」「スタイル天才」「これは危険」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、5月22日に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。