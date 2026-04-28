中島健人が一人二役を熱演中！ドラマ『コンビニ兄弟』第2話のあらすじ公開

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中島健人が、フェロモン店長＆ワイルドなんでも野郎の一人二役に挑むNHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』が、4月28日にスタート。

このたび、第2話（5月5日放送予定）のあらすじが公開された。

■第2回では兄弟の絶対的な信頼関係を描く

本作は、北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディ。超イケメン店長とワイルドな謎の男が、様々な無理難題を気分爽快に解決していく。

中島健人は、主人公の志波三彦と、その兄、志波二彦を一人二役で熱演中。

■第2回（5月5日放送予定）あらすじ

塾講師の桐山良郎（泉澤祐希）は、テンダネスのコーヒーがお気に入りだ。最近女生徒から授業へのクレームが来て気がめいっていた。桐山の夢は漫画家になることだったが夢を諦めた過去がある。ただ好きで今も絵は描いていた。ある日、その絵を三彦（中島健人）が偶然目にし褒めると、桐山は逆切れ、門司港から姿を消してしまう。光莉（田中麗奈）は店長のあるひと言が悪いと非難する。三彦はツギ（中島健人）に桐山を探してほしいと依頼する…。

自分のしたことに落ち込むミツとそんなミツを全力で助けるツギ。第2回では兄弟ふたりの絶対的な信頼関係が描かれる。ツギの、胸に刺さる名言やパワフルな行動力にも注目だ。

■キャラクター紹介 主人公：志波三彦（しばみつひこ）役/中島健人

テンダネス門司港こがね村店のイケメン店長。

フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしているテンダネス門司港こがね村店の店長。コンビニには似つかわしくないほどの色気を漂わせ、なぜ門司港でコンビニの店長をしているのか!? 門司港最大のミステリー…。

■キャラクター紹介 三彦の兄：志波二彦（しばにひこ）役/中島健人

役柄：通称ツギ、なんでも野郎。いつも軽トラで乗りつけ、山盛りの弁当や食料を購入し、イートインコーナーでしっかり完食！ 背中には「なんでも野郎」のロゴ入りの緑のつなぎを着る謎の男。髪はボサボサ無精ひげ、野性味あふれるその風貌に光莉（田中麗奈）もネタの鉱脈を感じている。お困りごとの解決や人探しが得意。

■山本敏彦 （制作統括・NHK エンタープライズ）コメント

■番組情報

NHK総合ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』

第1回再放送：04/30（木）24:35～25:20

第1回追加再放送：05/05（火・祝）11:05～11:50

第2回放送：05/05（火・祝）22:00～22:45

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

※総合テレビ で毎週金曜 00:35から再放送

原作：町田そのこ

脚本：根本ノンジ

音楽：R・O・N、川田瑠夏

主演：中島健人

出演：田中麗奈 ／ 鈴木福 馬場徹 齋藤潤 曽田陵介 ／ 光石研 ／萬田久子 中原丈雄

柄本明 舘ひろし 他

制作統括：山本敏彦（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）

プロデューサー：室谷拡（NHKエンタープライズ）

演出：木村隆文、野口雄大、岡野宏信（NHKエンタープライズ）

■関連リンク

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https://www.nhk.jp/g/blog/jpvxxm1_u/