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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、アウトドアコーディネーターの森風美さんがカメラマンのショーンさんとともに、愛犬のどんちゃんを連れてキャンピングカーで熊本県を巡り、犬専用温泉やご当地グルメを楽しむ様子を紹介しています。



今回は「どんちゃんを癒やす旅」をテーマに、キャンピングカーに乗って熊本県山鹿市へ出発します。まずは「温泉の郷 山鹿どんぐり村」を訪れ、大小の犬が走り回れる広々としたドッグランでどんちゃんを思い切り遊ばせました。その後、施設内に併設されたワンちゃん専用の温泉「ドッグスパ」へ。源泉掛け流しのお湯に浸かり、気持ちよさそうにするどんちゃんの姿が収められています。お風呂上がりにはドライヤーでしっかりと被毛を乾かしました。



続いて、日本初となる都市型のRVパークを拠点に、山鹿の街を散策します。犬用の「ワンワン甘酒」や生の馬肉、おやつなどを購入し、キャンピングカーに戻って夕食作りに取り掛かりました。車内のキッチンに備え付けられたIHコンロや電子レンジを活用し、熊本名物「あか牛」の切り落としを使ったガーリックライスとハンバーグを調理します。どんちゃんにも馬刺しや甘酒といった豪華な夕食が用意され、「すごい勢い」と森風美さんが見守る場面もありました。



食後は、江戸時代の建築様式を再現した九州最大の木造温泉「さくら湯」で森風美さんが入浴を満喫。夜には美しくライトアップされた和傘や竹あかりが並ぶ、風情ある街並みを散策しています。翌日は道の駅のドッグランや、阿蘇の大自然を一望できるキャンプ場へ足を運び、キャンピングカーならではの機動力を活かした自由な旅を展開しました。



犬専用の温泉施設やご当地グルメ、そして車内の充実した設備を活用した自由な過ごし方が詰まった今回の動画。愛犬と一緒に車中泊や長距離の旅行を計画している方にとって、旅のヒントがたくさん見つかる内容となっています。