北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員への任意の聴取が行われていることを受け、旭川市長が初めて会見を開きました。



市長は「風評被害が大きい」と観光への影響に懸念を示しました。



（旭川市 今津寛介市長）「旭山動物園の職員が警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生しています。多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対し、深くお詫び申し上げます」





報道陣に向かって陳謝した旭川市の今津市長。事態が明るみになってから初めて会見を開きました。旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員への任意の聴取が続いています。男性はこれまで「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしていて、殺害についてもほのめかしていることがわかっています。警察は４月２８日も男性の自宅の捜索に入り、３日続けて証拠品などを調べていました。こうした事態を受け、旭川市は２９日に予定されていた動物園の夏の開園を、５月１日に延期することを決めました。２８日の会見で市長は、「風評被害などの影響は大きく、職員が関与した場合、憤りを禁じ得ない」と述べました。（旭川市 今津寛介市長）「地域経済・観光をけん引する北海道の中心施設です。仮に報道されているのが事実ならば、職員が関与した場合、どのような影響を及ぼすのかは容易に考えられることであり、憤りを禁じ得ない。旭川市・動物園のイメージダウンといった風評被害は大きいものだと思っているので、信頼を取り戻すべく取り組みを進めていきたい」また、開園日の延期は「心苦しい決断」とし、職員への心理的な影響があったと説明しました。（旭川市 今津寛介市長）「事案の重大性や特殊性から動揺し、平常心で通常業務に臨むことが難しい職員がいたり、精神面でのケアを行っていて、あすには全職員の聞き取りを終え、引き続きサポートしていく」これまでに警察は男性の供述をもとに園内を調べていますが、妻の遺体は見つかっていません。現在も慎重な捜査が続いています。