心斎橋PARCO大規模リニューアル、第2弾ラインナップ発表 約1500平米が刷新 韓国発のブランド＆ジョーダンストアなど【6店舗一覧】
大阪・心斎橋PARCOは、28日までに大規模リニューアル情報第2弾を発表した。
【画像多数】心斎橋PARCOが新しくなる…韓国発のブランドなど登場
心斎橋PARCOは、2026年2月から10月にかけて、約50区画・約2000坪におよぶリニューアルを進行中。段階的な改装を通じて、国内外の先進的なブランドや新たな体験価値を取り入れ、来館のたびに新しい発見がある館へと進化していく。
第2弾は、6店舗・約1500平米のリニューアル内容が明らかになった。
心斎橋・御堂筋の顔でもある1Fは、ラグジュアリー／デザイナーズ／ドメスティック／グローバルブランドを集積。今回新たに、韓国発のフレグランスブランド「TAMBURINS」がオープンする。
また、「STARBUCKS RESERVE Cafe」やアパレル店舗のオープンにより、新たなにぎわいが生まれているB1Fには、ナイキのJORDAN BRAND（ジョーダンブランド）による新ストア「World of Flight Osaka」がオープンする。
4Fには韓国発のライフスタイルショップ「NICE WEATHER」がオープンするほか、2店舗が移転するなど、フロアが刷新される。
■1F
・「TAMBURINS（タンバリンズ）」※4月24日（金）NEW OPEN
型にはまらない美しさを探求するパフュームブランド。世の中の散らばるさまざまなシーンからインスピレーションを受けたストーリーテリングと、精巧で繊細な調香技術を組み合わせ、真の香りの深さを表現。ストーリーが織り込まれた展示形式の空間で、オブジェ、ペインティング、パフォーマンスなどの芸術的要素を再解釈したコンテンツを通じて、単なる体験を超える感覚的なコミュニケーションを試みる。
■B1F
・「World of Flight Osaka（ワールド オブ フライト オオサカ）」※5月1日（金）NEW OPEN
JORDAN BRANDの日本2号店「World of Flight Osaka」が心斎橋PARCOにオープン。メンズ、ウィメンズ、キッズに向けたフットウェア、スポーツウェア、ストリートウェア、バッグやアクセサリーを展開。また、大阪出身デザイナーやアーティストとコラボした限定コレクションやオリジナルパッチも登場予定。自分だけのカスタマイズが楽しめるWORKSHOPやSNKRS Pick-UPなど、ここでしか味わえない体験も。
■3F
・「UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）」5月15日（金）※RENEWAL OPEN
「ユナイテッドアローズ」はファッションを通した新しい日本の生活文化の創造を目指して「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合したトラッドマインドで、世界中から選び抜いた品とオリジナル企画商品を、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通して提供する。
■4F
・「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」※5月22日（金）NEW OPEN
韓国発のライフスタイルショップ「NICE WEATER」が日本国内5店舗目を心斎橋PARCOにオープン。コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトとしたショップでは、ファッション、日用雑貨、ビューティーから食料品まで幅広いカテゴリーのアイテムを展開。心斎橋店オープンにあわせて、ヴィンテージを扱うシリーズをスタートする。
・「ADAM ET ROPE（アダム エ ロペ） 」※5月22日（金）RENEWAL OPEN
「FEMMEアダムエロペ」のレディースラインは、「Ordinary Newness, Ordinary Comfort（毎日に、洗練された新しさと心地よさを）」をコンセプトに掲げる。ミニマルでクリーン、かつフレンチカジュアルをベースに、上質で日常に溶け込む新しいスタイルを提案。「HOMMEアダムエロペ」のメンズラインは、「ORDINARY NEWNESS, ORDINARY COMFORT（日常の新しさ、日常の心地よさ）」をコンセプトに、フレンチカジュアルを基盤としたミニマルで洗練されたスタイルを展開。
・「PLAZA（プラザ）」※5月22日（金）RENEWAL OPEN
心斎橋PARCO B1Fからフロアを移動しリニューアルオープン。キレイを応援するコスメや、毎日を彩るトキメキの雑貨があふれるライフスタイルストア。お客様の日常に、「心はずむ瞬間」を届ける。
【画像多数】心斎橋PARCOが新しくなる…韓国発のブランドなど登場
心斎橋PARCOは、2026年2月から10月にかけて、約50区画・約2000坪におよぶリニューアルを進行中。段階的な改装を通じて、国内外の先進的なブランドや新たな体験価値を取り入れ、来館のたびに新しい発見がある館へと進化していく。
第2弾は、6店舗・約1500平米のリニューアル内容が明らかになった。
また、「STARBUCKS RESERVE Cafe」やアパレル店舗のオープンにより、新たなにぎわいが生まれているB1Fには、ナイキのJORDAN BRAND（ジョーダンブランド）による新ストア「World of Flight Osaka」がオープンする。
4Fには韓国発のライフスタイルショップ「NICE WEATHER」がオープンするほか、2店舗が移転するなど、フロアが刷新される。
■1F
・「TAMBURINS（タンバリンズ）」※4月24日（金）NEW OPEN
型にはまらない美しさを探求するパフュームブランド。世の中の散らばるさまざまなシーンからインスピレーションを受けたストーリーテリングと、精巧で繊細な調香技術を組み合わせ、真の香りの深さを表現。ストーリーが織り込まれた展示形式の空間で、オブジェ、ペインティング、パフォーマンスなどの芸術的要素を再解釈したコンテンツを通じて、単なる体験を超える感覚的なコミュニケーションを試みる。
■B1F
・「World of Flight Osaka（ワールド オブ フライト オオサカ）」※5月1日（金）NEW OPEN
JORDAN BRANDの日本2号店「World of Flight Osaka」が心斎橋PARCOにオープン。メンズ、ウィメンズ、キッズに向けたフットウェア、スポーツウェア、ストリートウェア、バッグやアクセサリーを展開。また、大阪出身デザイナーやアーティストとコラボした限定コレクションやオリジナルパッチも登場予定。自分だけのカスタマイズが楽しめるWORKSHOPやSNKRS Pick-UPなど、ここでしか味わえない体験も。
■3F
・「UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）」5月15日（金）※RENEWAL OPEN
「ユナイテッドアローズ」はファッションを通した新しい日本の生活文化の創造を目指して「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合したトラッドマインドで、世界中から選び抜いた品とオリジナル企画商品を、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通して提供する。
■4F
・「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」※5月22日（金）NEW OPEN
韓国発のライフスタイルショップ「NICE WEATER」が日本国内5店舗目を心斎橋PARCOにオープン。コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトとしたショップでは、ファッション、日用雑貨、ビューティーから食料品まで幅広いカテゴリーのアイテムを展開。心斎橋店オープンにあわせて、ヴィンテージを扱うシリーズをスタートする。
・「ADAM ET ROPE（アダム エ ロペ） 」※5月22日（金）RENEWAL OPEN
「FEMMEアダムエロペ」のレディースラインは、「Ordinary Newness, Ordinary Comfort（毎日に、洗練された新しさと心地よさを）」をコンセプトに掲げる。ミニマルでクリーン、かつフレンチカジュアルをベースに、上質で日常に溶け込む新しいスタイルを提案。「HOMMEアダムエロペ」のメンズラインは、「ORDINARY NEWNESS, ORDINARY COMFORT（日常の新しさ、日常の心地よさ）」をコンセプトに、フレンチカジュアルを基盤としたミニマルで洗練されたスタイルを展開。
・「PLAZA（プラザ）」※5月22日（金）RENEWAL OPEN
心斎橋PARCO B1Fからフロアを移動しリニューアルオープン。キレイを応援するコスメや、毎日を彩るトキメキの雑貨があふれるライフスタイルストア。お客様の日常に、「心はずむ瞬間」を届ける。