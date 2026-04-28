猫の不思議に思える行動の意図は何か。リビングでお客と話をしたり、複数人を招いて宴会したりすると、猫がくることがある。このとき、猫は「ネコ集会」に参加する感覚だという。話題の達人倶楽部の『ゴロゴロ喉を鳴らすからって、喜んでいると思うなよ!? ネコの本音のホンネがわかる本』（青春出版社）より、紹介する――。

写真＝iStock.com／Huseyin Akdag ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Huseyin Akdag

■片づけをはじめるとネコが駆けつける理由

部屋の片づけをしていると、ネコが様子をうかがいにくるものです。荷物を運ぶのについてくるなど、まるでお手伝いに来たようにもみえます。

むろん、そんなはずはなく、結局は邪魔になるのですが、なぜネコは飼い主が片づけをはじめると、駆けつけてくるのでしょうか？

それは、生活環境が変化することと、関係しているからとみられます。ネコは、室内の家具やモノの配置をよく覚えていて、頭の中に地図を描き、変化するたびにその地図を脳内で書き換えています。そうしたネコにとって、片づけ中の室内の散乱した状態は、大異変に思えるのです。

ただ、ネコは、当初は警戒していても、さしたる変化ではないと納得すると、すぐに興味を失ってしまいます。そして、ころがっている段ボール箱で遊びはじめたりするのです。

■俊敏な動物なのに人に踏まれやすい

ネコの飼い主には、ネコの尾をうっかり踏んづけたり、足元のネコを蹴飛ばしたりしたことがあると思います。なぜ、ネコは俊敏な動物なのに、人に踏まれたりするのでしょうか？

その理由のひとつは、ネコは警戒心が強いわりには、「上」からの接触には無防備だという点です。野生時代、ネコは高い木に登って身を守っていたので、上からの脅威には、警戒意識が薄いのです。

加えて、ネコは、緊急事態に直面すると、すばやく逃げるのではなく、その場に止まってしまうという習性があります。交通事故に遭うネコも、走り抜ければ助かったものを、驚いて立ち止まり、そのまま轢(ひ)かれてしまうことがよくあります。

というわけで、ネコは、上からの攻撃に無防備なうえ、とっさのときにフリーズしてしまうため、人の「足」を避けることができないのでしょう。危ないと思っても、その場にとどまるので、人間に踏まれてしまうというわけです。

写真＝iStock.com／Alena Bogatyrenko ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alena Bogatyrenko

■抱っこを嫌がるネコの本音

ネコが膝の上に乗ってきたので、抱きかかえて撫ではじめると、すぐに逃げ出してしまう――というように、ネコには、人の膝の上に乗るのは好きでも、抱っこは嫌いというタイプがいます。

その理由は、抱っこされると、逃げ出すのが難しいため、本能的に不安を覚えるからです。

とりわけ、警戒心の強いネコは、飼い主に愛情を感じてはいても、抱っこは嫌がります。

とくに、不安定な抱え方をすると、ネコはたちまち逃げ出していきます。ネコを安定よく抱くコツは、ネコの体をすくい上げたら、お尻を下から支えるようにして持ち上げることです。

人の肩口に前足がくるようにすると、ネコから人の肩にしがみついてくるので、あとは両腕でネコの後ろ半身をすっぽり包むように支えるといいでしょう。

■人なつこいネコになる決定的要素

ネコが社会性を身につけるのは、生後1カ月を過ぎたころ。そのやんちゃ盛りの時期に、子ネコはきょうだいや親との遊びを通して、狩りやケンカの方法など、さまざまなことを学んでいきます。

ネコの気質は、その時期の生活環境に左右されるので、子ネコを人なつこいネコに育てたければ、その時期が大事です。多くの人に会わせたり、飼い主が目一杯遊んであげたりすることが大切です。

写真＝iStock.com／Kiwis ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kiwis

とくに、飼い主と2人きりの暮らしで、しかも室内だけで生活しているネコは、世界が狭くなりがちで、その分、内向的で神経質な性格になりやすいのです。

とりわけ、人間との関係は、幼い頃にしっかり遊んで信頼関係を築いておかないと、飼い主にも心を開かないネコになることがあります。

■人間の脇の下のにおいが好き

ネコは、夜になると、飼い主の布団にもぐりこんできますが、それはネコの寒さ対策の一環といえます。

じっさい、冬の間は、飼い主の布団で寝ていたのに、春先になると部屋の片隅に移動し、夏になると寝室に入ってこなくなるネコもいます。

また、ネコは、寒さ対策だけではなく、人間の脇の下のにおいが好きで、布団にもぐり込んできていることもあります。

それは、人間の脇の下のにおいが、母ネコの乳首から出るにおいに似ているから。

子ネコは、そのにおいをヒントに乳首を探り当て、おっぱいを吸います。大人のネコも、飼い主の布団に入り、それに近いにおいを嗅ぐと、心が安らぐのでしょう。

成ネコが飼い主の脇の下にグイグイ頭を突っ込んでくることもありますが、それは母ネコの乳首を探るときのしぐさとそっくりです。

■ネコが、人の宴会に参加しようとするようにみえるワケ

話題の達人倶楽部『ゴロゴロ喉を鳴らすからって、喜んでいると思うなよ!? ネコの本音のホンネがわかる本』（青春出版社）

リビングでお客と話をしていると、ネコがやってきて、飼い主とお客の間に座り込むことがあります。また、家に複数の人を招いて宴会をしていると、やはりネコがやってきて、お客の間をうろうろと歩いたりします。

そんなとき、ネコは、「ネコ集会」に参加するような感覚で、人間の集まりに参加しているとみられます。

ネコ集会は、縄張りを共有するご近所ネコとの“顔合わせ”です。そこで、知り合いになっておけば、以後、無用のケンカを売られる心配がなくなります。

ネコにとっては、飼い主も、家という縄張りを共有する仲間であり、その仲間の知り合いであるお客とも、良好な関係を結ぶため、人間の宴会に顔を出していると考えられるのです。

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