『銀河の一票』に見る『銀河鉄道の夜』との共通点 2話までに散りばめられた宮沢賢治からの引用を読み解く

『銀河の一票』に見る『銀河鉄道の夜』との共通点 2話までに散りばめられた宮沢賢治からの引用を読み解く