夫婦は平等ですが、妊娠や出産は奥さんに負担がかかるもの。今回は、そんな奥さんの負担を無視する旦那さんに言い返したエピソードをご紹介します。

妊娠できたのは俺の功績

「妊娠してつわりがひどかった頃。夫からベビー用品も出産費用も割り勘で買おうと言われました。当時、うちの家計は夫婦別財布で、それぞれがお金を出して必要なものを買っていました。だけど、私だけ妊娠中の体調不良に耐えているというのに、お金まで半分出せと言われるのは不公平すぎて……。

それを夫に伝えたら『え？ 俺のおかげで妊娠できたんだよ？』『俺の功績でもあるのに、お金まで俺が払うの？』と言われました……。その言葉にキレてしまって。

夫の胸ぐらをつかんで『お前のおかげ……？ じゃあこの気持ち悪さはお前のせいってことだよね？』『お前が妻を体調不良にさせたんだから責任とって金くらい払えよ』と言い返しました。

そのときの私がよっぽど怖かったのか、夫は出産にかかわる費用をすべて支払ってくれました。今ではいい夫に成長したけど、妊娠や出産の負担を一から説明して理解させるのは本当に苦労しました……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 奥さんがつわりに苦しんでいる状況で「妊娠できたのは俺のおかげ」「出産費用は割り勘」と平気で言えるのが怖すぎます……。産むのは奥さんにしかできないのだから、それ以外の負担は旦那さんが背負うのが優しさですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。