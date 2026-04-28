ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。

三浦は白いジャケット、木原はグレースーツで登場し、冒頭で花束を受けとった。着席すると木原がいきなり涙し、三浦が最初にマイクを握ると「泣かないで」となぐさめた。

引退を決めたタイミングについて三浦は「私たちは今シーズンの初めから引退するかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていました。（五輪では）５位スタートになってしまった時には、このままでは終わらないと、もうあと４年やるかと言っていたが、フリーで全てを出し切ることができたので。やり切った思いがあったので、世界選手権欠場を決めていて、引退することを決めていました」と話した。

木原は「去年の５月ごろから自分たちの中で最後になると思っていた。オリンピック終わった時点で現役が終わりだなと。日本に一度帰国した時に今後のことなどをお話しさせていただきました」と話し、五輪での涙について「この試合が最後と分かっていたので」とも話した。

メディアは７５媒体が集まり、約２００人が出席。テレビカメラは約３０台と大きな注目を集めた。

２人は五輪から帰国後の２月２５日に都内の日本記者クラブで行った会見で今後についても質問を受けていた。

その際に、木原は「将来的に二人がペアの指導者になるというのを目標にしているが、いつ、どのタイミングでというのは分かりません」と話していた。

また三浦は「木原選手が引退する時は私も引退する時。違う人と組んで続けることはもう絶対にない」と言い切り“生涯りくりゅう”を宣言していた。

その後、３月の世界選手権は欠場を発表。今月のアイスショー「スターズ・オン・アイス」の大阪公演では、今後について木原が「もう少しまだ考えたいかなというのが正直なところ」と話していた。

そして、４月１７日にそれぞれのインスタグラムに連名で今季限りで現役を引退すると発表していた。

２人は２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現するなどペアとしての相性は抜群で、着実に成長を遂げた。今回の五輪ではショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。