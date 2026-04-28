【GUコラボ商品】がセンス別格！ ひと癖あるけど派手すぎない♡「デニムスカート」

今シーズンもまだまだ人気継続中のデニムアイテム。「いつもと雰囲気の違うアイテムで気分を変えたい！」という人におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボアイテム。今回ご紹介するのは、デザイナーのロック・ファンが手がけた遊び心のある「デニムスカート」。rokhらしいひと癖あるデザインが、いつものカジュアルスタイルに新鮮さを添えてくれそうです。

2トーンカラーが目を引くデニムスカート

【GU】「ツートーンデニムスカート by rokh」\1,990（税込・セール価格）

爽やかなブルーのコントラストが目を引く、リメイク風のデニムスカート。裾はベルトループのような遊び心あるデザインで、いつものコーデに新鮮さを与えてくれます。スタッフのKumikoさんのようにストライプシャツと合わせて爽やか着こなすのも良し、カーディガンで綺麗めにまとめるのもおすすめ。

カジュアルコーデに甘さをひとさじプラス

こちらは春らしいクリーム色のパーカーとのスタイリング。インナーのペプラムキャミで、フェミニンな要素をプラス。カジュアルなデニムスカートと合わせることで、ちょうどいい甘辛バランスに仕上がります。足元はパンプスできれいめに引き寄せるのが、大人っぽさをキープする秘訣。甘さをセーブしたいときは、羽織りをシックな黒やグレーにチェンジしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M