意外と知らない片瀬江ノ島駅の秘密、夜になると「ゲーミングステーション」と化す激しすぎる姿
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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【本気で造った竜宮城】JAPANESE GAMING STATION！片瀬江ノ島駅【夜の姿が激し過ぎ】■駅攻略」を公開している。動画では、元駅員であるa0が、小田急江ノ島線の終着駅である片瀬江ノ島駅の本格的な竜宮造りの駅舎と、夜に「ゲーミングステーション」と化す激しいライトアップについて紹介している。
片瀬江ノ島駅は1929年に開業し、関東の駅百選にも選ばれている。2020年7月末のリニューアルにより、神社仏閣の技法である「竜宮造り」を取り入れた駅舎に生まれ変わった。動画では、新江ノ島水族館とコラボしたクラゲの水槽や、地元に伝わる「五頭竜と天女の伝説」にちなんだ15mに渡る木彫りの竜の装飾などを紹介。屋根に飾られた鯱鉾ならぬ金色のイルカの像など、江ノ島らしいユニークな装飾が随所に散りばめられている。
動画の後半では、日没後に行われるライトアップの様子が映し出される。四季に合わせた演出があり、春と夏は18時30分から、秋と冬は17時から開始される。ライトアップのパターンは、3分間の「宴」と7分間の「ふだん」を組み合わせた構成となっている。
「宴」の時間が訪れると、駅舎全体が現代のLED照明によって激しく青く照らし出される。歴史的な建築とカラフルな照明が組み合わさった光景に、a0は「SF感すらあります」と表現し、「もはやゲーミングステーション」とその姿を描写した。
昼間の本格的な竜宮造りから一転し、夜には鮮やかなLED照明で彩られる片瀬江ノ島駅。伝統的な技法と現代の光の演出が見事に融合した駅舎は、訪れる人々に強烈なインパクトを残す魅力的な空間となっている。
片瀬江ノ島駅は1929年に開業し、関東の駅百選にも選ばれている。2020年7月末のリニューアルにより、神社仏閣の技法である「竜宮造り」を取り入れた駅舎に生まれ変わった。動画では、新江ノ島水族館とコラボしたクラゲの水槽や、地元に伝わる「五頭竜と天女の伝説」にちなんだ15mに渡る木彫りの竜の装飾などを紹介。屋根に飾られた鯱鉾ならぬ金色のイルカの像など、江ノ島らしいユニークな装飾が随所に散りばめられている。
動画の後半では、日没後に行われるライトアップの様子が映し出される。四季に合わせた演出があり、春と夏は18時30分から、秋と冬は17時から開始される。ライトアップのパターンは、3分間の「宴」と7分間の「ふだん」を組み合わせた構成となっている。
「宴」の時間が訪れると、駅舎全体が現代のLED照明によって激しく青く照らし出される。歴史的な建築とカラフルな照明が組み合わさった光景に、a0は「SF感すらあります」と表現し、「もはやゲーミングステーション」とその姿を描写した。
昼間の本格的な竜宮造りから一転し、夜には鮮やかなLED照明で彩られる片瀬江ノ島駅。伝統的な技法と現代の光の演出が見事に融合した駅舎は、訪れる人々に強烈なインパクトを残す魅力的な空間となっている。
YouTubeの動画内容
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